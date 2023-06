Podiumsdiskussion Theater Erfurt: Debatte um Wiedereinführung des Schauspiels

Seit 20 Jahren ist Guy Montavon Generalintendant am Theater Erfurt. 2027 wird er seinen Hut nehmen – und die Stadt diskutiert derzeit, wie es danach weitergehen soll. In einem bewusst breit angelegten "Transformationsprozess" sollen Kulturschaffende und Bürgerinnen und Bürger ihre Wünsche und Vorstellungen einbringen. Etwa zur möglichen Wiedereinführung des Schauspiels, das ja vor 20 Jahren in Erfurt abgewickelt wurde. Am Donnerstag fand dazu eine Podiumsdiskussion statt, in Anwesenheit von Kulturminister Hoff.