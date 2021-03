Debatte Wieviel Freiheit braucht ein Intendant?

Thomas Schmidt, Professor für Theatermanagement, ist in Erfurt aufgewachsen. Von 2003 bis 2012 war er geschäftsführender Direktor des Deutschen Nationaltheaters Weimar. Bildrechte: Thomas Schmidt

Auch für Thomas Schmidt, Professor für Theatermanagement an der Hochschule für Musik und Darstellende Kunst in Frankfurt am Main, stellt die Undurchsichtigkeit des aktuellen Vertrags ein großes Problem dar. Weil die öffentliche Kontrolle in den vergangenen Jahren fehlte, falle das Dokument sehr intendantenfreundlich aus, so Schmidt: "Ich kenne ca. 60 Prozent aller Vertragstypen an deutschen Theatern von Intendantinnenverträgen. Und ich muss sagen – das Erfurter Theater hat vertraglich etwa die Besonderheiten wie der Vertrag von Daniel Barenboim an der Staatsoper in Berlin."



Laut Schmidt haben diese Besonderheiten für die Stadt Erfurt ganz konkrete finanzielle Folgen. Etwa, wenn es um Montavons Engagement an anderen Häusern gehe. Der Intendant inszeniere regelmäßig im Ausland und sitze in Jurys zu Gesangswettbewerben, ungewöhnlich oft sei er deswegen auch innerhalb der Spielzeiten nicht vor Ort: "Normalerweise würde die Stadt in einem solchen Falle sagen: Alles was du, lieber Intendant, in Japan verdienst, musst du an uns abführen. Denn du bekommst bei uns ein gutes Gehalt, was alles inkludiert. Aber hier ist das On Top!"