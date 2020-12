Dass die Zukunft des Theaters in einer städtischen Debatte besprochen werden soll, ist nicht nur Prägers Wunsch, sondern der vieler junger Stadtratsmitglieder. Seit der letzten Kommunalwahl hat der Rat sich deutlich verjüngt, in der Theaterdebatte hat das für frischen Wind gesorgt. Der Erfurter Kulturbeigeordnete Tobias Knoblich freut sich darüber, er will im kommenden Frühjahr ein Gremium berufen, das den Veränderungsprozess voran treiben soll: "Man merkt eben, dass bestimmte Dinge fehlen. Der Zeitgeist hat sich verändert. Weil neue Ansprüche adressiert werden, neue Akteure an das Theater Erwartungen heran tragen und sich möglicherweise auch Publikumserwartungen verändern."

Tobias Knoblich ist seit 2019 Kulturbeigeordneter der Stadt Erfurt. Bildrechte: imago images/VIADATA

Es gibt einen ganzen Berg an offenen Fragen, der in den kommenden Jahren laut Knoblich angegangen werden soll: Wie soll das Theater in die Stadt hineinwirken? Wie politisch soll es sein? Und vor allem: Sollte es nicht endlich wieder Schauspiel zeigen? Am Ende wird es auch ums Geld gehen, 2024 läuft die aktuelle Finanzierungsvereinbarung mit dem Land aus und eine neue muss erarbeitet werden.



Da es sehr wahrscheinlich nicht mehr Mittel geben wird, steht eine Umverteilungsdebatte an. Tobias Knoblich wünscht sich eine Diskussion ohne Scheuklappen: "Ich bin da sehr offen und hoffe, dass auch Visionen entwickelt werden. Natürlich müssen wir gucken, was wir uns perspektivisch leisten können, hier liegen harte Jahre vor uns. Aber Transformation heißt ja auch, innerhalb bestehender Finanzierungsgrenzen Dinge anders zu machen."