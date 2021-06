Das Theater Erfurt hat am Montag seine Pläne für die kommende Spielzeit 2021/22 vorgestellt. Ab Oktober wird demnach eine Mischung aus Neuem und Aufgeschobenem zu sehen sein – einige Inszenierungen, die in den vergangenen Monaten Corona-bedingt gar nicht oder nur kurz zu sehen waren, stehen erneut auf dem Spielplan.

Ab dem Frühling 2022 dominieren dann gleich zwei Uraufführungen das Programm: In der Oper "Julie und Mao" spürt Komponist Jeffrey Ching der wahren Lebensgeschichte Chow Ching Lies nach, einer Chinesin, die mit viel Ehrgeiz ihren Traum verfolgte, Pianospielerin zu werden. Die Premiere ist für März geplant. Im April folgt mit "Mio mein Mio" eine musikalische Adaption des Astrid-Lindgren-Romans von Peter Leipold, dem 2. Kapellmeister am Meininger Staatstheater. Die Produktion richtet sich explizit nicht nur an jüngeres Publikum, wie es heißt.

Das Philharmonische Orchester hofft, ab dem Herbst wieder mit kompletter Besetzung spielen zu dürfen und hat dementsprechend eine ganze Reihe an Sinfoniekonzerten geplant: So werden Werke von Schostakowitsch, Bruckner und Mahler zu erleben sein. Zudem plant man ein Poetry-Slam-Konzert zu Griegs Peer-Gynt-Suiten: Neben der Musik werden sich Poetry Slammer mit dem literarischen Phänomen Peer Gynt auseinandersetzen.

Personelle Veränderungen gibt es in der kommenden Spielzeit 2021/22 in der StudioBox, der Bühne für unkonventionellere Formate am Theater Erfurt: Mila van Daag und Markus Weckesser werden die Leitung der Box übernehmen. Ihr Auftrag ist es, sie zunehmend etwa für Kooperationen mit der lokalen Kulturszene und der Freien Szene zu öffnen. Neben "Kunst der Flucht", einem Theaterprojekt von Pedro Kadivar, sollen hier das Jugendschauspiel "Mongos" und die Kammeroper "In der Strafkolonie" gezeigt werden.