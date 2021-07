Alexander Prior wird neuer Generalmusikdirektor am Theater Erfurt. Der 28-jährige Komponist und Dirigent wird ab der Spielzeit 2022/23 das Orchester mit 64 Musikerinnen und Musikern leiten, wie das Theater am Freitag in Erfurt mitteilte. Er löst damit im September 2022 Myron Michailidis ab, dessen Vertrag ausläuft.