Willkommen in der Bühne am Park in Gera. Auf dem Spielplan steht mit "Alles muss glänzen" ein Stück, "in dem Autor Noah Haidle mit leichter Hand den Komödienfaden spinnt und das Publikum beschwingt den Countdown des Weltuntergangs durchlebt", so steht es in der Vorankündigung zu lesen und das klingt vielversprechend. Doch das Ergebnis ist ernüchternd. Obwohl der Autor Noah Haidle ein Profi ist.

Der 1978 geborene Amerikaner lebt in Los Angeles und schreibt neben Theaterstücken auch Drehbücher für Hollywood und Fernsehserien, in denen auch schon mal Al Pacino oder Jim Carrey spielen. Auch in Deutschland ist er kein ganz unbekannter. "Alles muss glänzen" war schon in Hannover und am Theater am Kurfürstendamm in Berlin zu sehen.