In mehreren sächsischen Städten ist im Oktober ein Theaterabend unter dem Titel "Wie macht man gute Kunst für Ostdeutsche?" zu sehen. Entwickelt wurde er von den gebürtigen Ostdeutschen Rika Weniger (Jahrgang 1981) und Burkhard Körner (Jahrgang 1983) sowie dem US-amerikanischen Theatermacher Noah Voelker (Jahrgang 1990).

Das Stück besteht aus 30 Szenen und will das Publikum einbeziehen. Bildrechte: Peter Van Heesen Wie Körner bei MDR KULTUR erklärte, umfasst der Theaterabend 30 Szenen, in denen es um die Folgen der Deutschen Wiedervereinigung gehe: "Wir nennen es 30 Versuche, sich an der Aufarbeitung abzuarbeiten", so der studierte Choreograf.



Man wolle "ein neues Format finden, was nicht die Guckkastenbühne ist". Stattdessen handele es sich um einen "sehr offenen Abend" mit dem Ziel, mit den Besucherinnen und Besuchern ins Gespräch über ihre Erfahrungen seit den 90er-Jahren zu kommen.

Die Darsteller lassen persönliche Erfahrungen einfließen

Burkhard Körner und Rika Weniger Bildrechte: Peter Van Heesen Nach Aussage Körners wollen die drei Theaterleute gezielt Menschen einladen, die sonst nicht ins Theater kommen. Deshalb finden die Abende meist nicht in klassischen Theaterhäusern statt, sondern eher in Räumen, die die Menschen aus anderen Zusammenhängen kennen – etwa das Steinhaus Bautzen oder die Kirche Riesa-Gröba.



Das Stück basiert auf Texten der drei Darsteller. Bei der Entstehung spielten ihre Biografien und ihre persönliche Suche nach einer ostdeutschen Identität eine große Rolle: Körner stammt aus Mittweida, ist Anfang der Nullerjahre in den Westen gezogen und mittlerweile zurückgekehrt.

Rica Weniger wurde in Mecklenburg-Vorpommern geboren, hat in Rostock Schauspiel studiert und danach rund 20 Jahre lang in Oldenburg, Braunschweig und Belgien gelebt, bevor sie wieder in ihren Heimatort zog. Noah Voelker stammt aus Texas und hat als Schüler erstmals eine Reise nach Ostdeutschland und Osteuropa unternommen.