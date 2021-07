Mit gut 40 Premieren von Theater und Ballett sowie Konzerten der Staatskapelle starten die Bühnen Halle im September in die neue Spielzeit. Dabei betonte Uta van den Broek als Geschäftsführerin der Theater, Oper und Orchester GmbH Halle (TOOH) die gravierenden Folgen der Pandemie, die 2020 zu einem Abbruch des laufenden Spielbetriebs vor Publikum und zu Einnahmeverlusten von mehr als zwei Millionen Euro geführt hätte.

Blick nach vorn mit neuem Opern-Intendanten Sutcliffe

Opern-Intendant Walter Sutcliffe Bildrechte: Wolfgang Runkel Verbunden mit dem Blick nach vorn und der Hoffnung auf eine "wunderschöne neue Spielzeit" ist der Amtsantritt von Walter Sutcliffe als Opern-Intendant. Der 1976 in London geborene Brite probt bereits seit Monaten am Haus und lobte bei der Spielzeit-Vorstellung am Donnerstag das "sehr engagierte Ensemble". Als seine erste Oper in Halle hat er sich den "Sommernachtstraum" vorgenommen. Premiere feiern werden außerdem Inszenierungen von Wagners "Tristan und Isolde" oder Verdis "Rigoletto". Uraufgeführt wird mit "Manru" eine Oper von Ignacy Jan Paderewski.

Neuer "hallescher Stil"

Opernhaus Halle Bildrechte: IMAGO Der neue Opern-Intendant erklärte außerdem, einen eigenen "halleschen Stil" kreieren zu wollen. Als Regisseur stelle er sich in den Dienst des Werkes und des Ensembles: "Ein Kollege von mir hat einmal gesagt: 'Der beste Regisseur ist eigentlich der, der es schafft zu verschwinden.'" So verstehe auch er seine Arbeit.

Kafkas "Urteil", Molière und Dracula als Puppen-Stück

Fürs Schauspiel blickte der Intendant des neuen theaters, Matthias Brenner, voraus und kündigte auch digitale Angebote an: "Wir werden neue Wege beschreiten, aber das Kerngeschäft bleibt, vor Publikum zu spielen", so Brenner. Die Bühne wolle sich weiterhin mit künstlerischen Mitteln politisch einmischen, betonte er. Premiere feiern wird Kafkas "Das Urteil", aus Anlass des 400. Geburtstages von Molière wird sein Stück "Donna Juanita" aufgeführt. Puppentheater-Intendant Christoph Werner kündigte eine Koproduktion mit einem französischen Ensemble zum Stück "Dracula – Mächte der Finsternis" an, auf das sich "die Hallenser wirklich freuen können".

"Peer Gynt" als Gesamtkunstwerk

Das Ballett wird mit "Peer Gynt" eine Grieg-Inszenierung auf die Bühne bringen, in der alle Sparten vereint sein sollen. Beteiligt sind neben Staatskapelle und Chor auch die Puppentheater-Sparte und das Schauspiel.

Pandemie-Folgen wiegen schwer