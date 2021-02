Im virtuellen Konferenzraum des Theaters der Jungen Welt in Leipzig ist viel los. Popmusik schallt aus Computerlautsprechern. Während die Mitarbeitenden in die Webcam winken, schalten sich minütlich Menschen dazu. Circa 40 Leipzigerinnen und Leipziger aus verschiedenen Altersgruppen wollen wissen, was es mit dem "Stadt-Theater-Zukunft-Experiment" auf sich hat.

Hinter dem sperrigen Titel steckt tatsächlich ein Experiment. Und zwar möchte das Kinder- und Jugendtheater enger mit seinem Publikum zusammenarbeiten. Deshalb hat es einen Beirat ins Leben gerufen, in dem Zuschauer und Mitarbeiter gleichberechtigt diskutieren können.

Konkrete Ideen des Publikums umsetzen

Katrin Maiwald ist Theaterpädagogin am Theater der Jungen Welt Leipzig Bildrechte: Theater der jungen Welt/Sebastian Schimmel Katrin Maiwald, Theaterpädagogin am Theater der Jungen Welt, war an der Gründung beteiligt. Sie glaubt, dass auch andere Theater versuchen, ihre Spielpläne im Austausch mit dem Publikum zu erstellen. "Aber dass man sagen kann: Hier ist eine konkrete Idee von einem 10-Jährigen aus Leutzsch, und die versuchen wir jetzt in unserer nächsten Probe mit einer Schauspielerin und Licht und dem ganzen Team umzusetzen – ich glaube, das passiert relativ selten", so Maiwald. Das liege an der langfristigen Planung bei Theatern. "Und ich glaube diese kurzfristige Direktheit ist auch das, was besonders ist an diesem Projekt", findet Maiwald.

Das Gremium wird sich zunächst einmal im Monat, später sogar wöchentlich treffen. Mittels der Videokonferenz-Software "Zoom" besprechen die Mitwirkenden künstlerische Ideen und probieren sie aus. So sollen konkrete Projekte entstehen und in den Spielplan aufgenommen werden.

Das Gremium soll dauerhaft Einfluss behalten

Aber wie nachhaltig wird der Einfluss des Gremiums sein? Es ist schließlich, wie der Name sagt, ein "Experiment". Das klingt nicht nach langfristiger Veränderung. Dennoch glaubt Theaterpädagogin Maiwald, dass es nicht bei einer Utopie bleibt, "die wir auf einer Bühne präsentieren und danach machen wir alles so wie immer." Stattdessen gehe es um einen Prozess und eine nachhaltige Auseinandersetzung, die "auch einfließt in das alltägliche Tun im Theater der Jungen Welt."

Winnie Karnofka, Intendantin des Theaters der Jungen Welt Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK Diese Vorstellung teilt Winnie Karnofka, Intendantin des Theaters der Jungen Welt. Sie glaubt, dass ein Publikumsgremium ein wichtiger Baustein für den Theaterbetrieb sein könne. Wichtig sei aber, dass Theaterschaffende und ihr Publikum gleichberechtigt diskutierten und sich auch gegenseitig als Experten wahrnähmen, erklärt Karnofka. Es gehe nicht nur um die Auswahl der Stücke, sondern um eine langfristige Diskussion darüber, wie ein Theater aussehen könne: "Da empfinde ich auch Bürgerinnen und Bürger als die Experten ihrer Stadt."

Das Theater will neues Publikum erreichen

Formate mit Laien sind im Theater der Jungen Welt nicht neu. Es gibt eine Bürgerbühne und mehrere Amateurclubs. Dadurch sei der Input von außen schon immer da gewesen, sagt Karnofka. Mit dem neuen Gremium soll die Nähe zum Publikum nun aber institutionalisiert werden. Für Karnofka ist das eine Chance: "Also für mich ist Theater ja eine Kommunikationsform. Ich will ja mit jemandem in Kommunikation geraten über Kultur, über Theater, über Kunst." Es gehe darum, miteinander Distanz zu verringern, so die Intendantin.

Wichtig sei außerdem, dass das Gremium divers ist und damit die Zuschauer des Theaters der Jungen Welt möglichst gut repräsentiert. So soll die Hälfte des Beirates aus Kindern und Jugendlichen bestehen. Außerdem will das Team Gruppen ansprechen, die sich sonst nicht ins Theater trauen. Deshalb sind die Sitzungen weiterhin für alle offen – das Theater der Jungen Welt sucht weiter nach passenden Mitgliedern.