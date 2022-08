*Geboren 1982 in Bern

*Studium der Agrarwissenschaften an der ETH Zürich, später Dramaturgie in Lausanne Dramaturgie

*künstlerischer Mitarbeiter und Regieassistent von Laurent Pelly an der Opéra de Paris, der Santa Fe Opera, dem Genfer Grand Théatre, der Opéra de Lyon und der Nationale Opera Amsterdam.

*Inszenierungen in Paris, Lausanne, Zürich, Genf, Freiburg, Den Haag und Amsterdam

*2021 Neufassung des Stückes "Pelléas et Mélisande" nach Maeterlinck in Paris

*2016 Inszenierung von Buxtehudes Kantatenzyklus "Membra Jesu nostri" unter dem Titel "Teenage Bodies"

*2016 Festival Belluard Bollwerk International: Kammeroper "Sholololo!"

*Weitere Arbeiten wurden in London, Rotterdam und Bozen aufgeführt

*2022 Generalintendant des Theaters Magdeburg als Nachfolger der langjährigen Generalintendantin Karen Stone