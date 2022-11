Im Zentrum des Abends stehen zwei Frauen – Lena und Tatjana – sowie ihre Töchter Edi und Nina. Beide Mütter sind in der Sowjetunion geboren und leben jetzt in Deutschland. So richtig ganz angekommen sind sie aber beide nicht. Immer wieder drehen sich ihre Gedanken um die alte Heimat, handelt das Stück in ihrer Kindheit und Jugend. In ihrer ukrainischen Heimatstadt, in den Pionierlagern auf der Krim, in einem bankrotten Imperium, in den korrupten Jahren nach dessen Ende.