Theatererlebnis trotz Corona Theaterspaziergang digital in Naumburg

Auf der Webseite des Theaters kann man sich dann mit dem Cursor über einen Stadtplan bewegen und bekommt an den gekennzeichneten Orten Texte und Geschichten geliefert. Am Turm beim Marientor, der Ort im übrigen, wo die Naumburger Theatermacher hoffentlich ihr nächstes Sommer-Open-Air werden spielen können, hört man eine (ein bisschen ins hier und heute geholte) Variante des alten Grimm'schen Märchens vom Rapunzel. Könnte man ja fast schon als Parabel auf das gegenwärtige Eingesperrtsein des Theaters sehen, das sich auf digitalem Wege zu seinem Publikum hin abseilt?

Der Intendant des Naumburger Theaters, Stefan Neugebauer, mit dem ich die Stationen des akustischen Theaterspaziergangs ganz leibhaftig und in analoger Wirklichkeit ablaufe, meint: "Ja, im Grunde schon. Wir vom Theater sind ja eigentlich fürs Analoge gemacht, und das fällt ja nun weg. Insofern ist das Digitale der Ausweg aus diesem Turm. Das habe ich noch nie so gesehen, aber es ist so, in der Tat."

Was das Publikum natürlich auch machen kann und tut. Die entsprechenden Texte kann man sich vor Ort via Smartphone anhören. Und wenn man einen auf Sardinien geborenen Kollegen wie Antonio Gerolamo Francellu im Ensemble hat, schalt einem vorm Domfriedhof schon mal Dantes Inferno im Original entgegen. Eine Übersetzung wird selbstverständlich auch geliefert.

Weitere Stationen sind der Götterbaum am Dom, eine verrauchte Traditionskneipe, das Straßenbahndepot am Ende – und ein Ort des Grauens – weit vor der Stadt: Das Donnerloch, das etwas mit mittelalterlicher Judenverfolgung oder wahlweise einem sagenumwobenen Goldschatz zu tun hat. Klingt interessant und für Nachahmungstäter, sprich Theaterspaziergänger der realen Welt, nach einer echten körperlichen Leistung. Motto: Der Weg ist das Ziel.

Wenn man alle Orte ansteuern will, dann ist das schon eher eine Wandertour, als ein Spaziergang. Das Donnerloch zum Beispiel, liegt weit draußen vor der Stadt, im Blütengrund. Da sollte man am besten das Fahrrad nehmen.

Doch auch wenn die Proben auf Hochtouren laufen und die Akteure dabei mit Abstand und Maske alles geben, so richtig will Intendant Neugebauer an die Wiedereröffnung im April noch nicht glauben: "Ich spekuliere eher mit dem Sommer und Open-Air." Wobei das nicht der Ausdruck von einer gewissen Gemütlichkeit sein soll, die am Theater Naumburg eingezogen wäre. "Wenn das 'Go' vom Gesundheitsamt kommt, sind wir innerhalb einer Woche spielfähig." - so der Intendant.