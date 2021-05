Nach monatelanger Corona-Pause meldet sich das Theater Plauen-Zwickau mit Aufführungen unter freiem Himmel live beim Publikum zurück. Schon Mitte Juni soll das Sommertheater starten, wie Generalintendant Roland May am Mittwoch bekanntgab.

Worauf sich das Publikum freuen kann

Roland May, Generalintendant am Theater Plauen-Zwickau Bildrechte: Theater Plauen Zwickau Auf dem Spielplan stehen dann die Donizetti-Oper "Der Liebestrank" ebenso wie ein Familienkonzert mit dem Titel "feel the beat!", das eine Reise durch die Geschichte der Popmusik verspricht. Auch die Operette "Paganini" von Franz Lehár wird zu sehen sein, das Musical "Rock of Ages" und das Kinderstück "Die Kuh Rosemarie".



Im Innenhof des Zwickauer August-Horch-Museums geht der Liederabend "Ein himmelblauer Trabant" über die Bühne. Die musikalische Zeitreise sei im Vorjahr mit großem Erfolg in Plauen aufgeführt worden: Eine Live-Band präsentiere bekannte Schlager aus der DDR-Zeit, etwa von Frank Schöbel, Nina Hagen und Wolfgang Lippert, erläuterte May.

Live-Veranstaltungen trotz Corona

Wie die genauen Corona-Beschränkungen für Besucher des Sommertheaters sein werden, hänge von der Entwicklung der Inzidenzen und der jeweiligen politischen Vorgaben ab, hieß es. So werde etwa überlegt, vor Ort Corona-Tests für die Besucher anzubieten. Die Künstler werden aber auf jeden Fall ohne Maske auf der Bühne stehen, sagte May.

Kritik an Corona-Politik

May übte bei der Pressekonferenz außerdem Kritik an der Corona-Politik. Während in vielen Bereichen der Wirtschaft, aber auch im Fußball der Betrieb weitergelaufen sei, seien die Theater vor vollendete Tatsachen gestellt worden. Aus seiner Sicht hätte es etliche Möglichkeiten gegeben, auch unter Corona-Bedingungen Theatervorstellungen vor Ort anzubieten.

Wir sind fassungslos, wie in den vergangenen Monaten mit Kunst und Kultur umgegangen wurde. Roland May, Generalintendant Theater Plauen Zwickau

Mozart im sanierten Gewandhaus erst nächste Spielzeit