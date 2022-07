Im konkreten Fall verhindert er die vom bösen Prinzen John eingefädelte Ermordung des englischen Königs Richard, der auf der Kreuzfahrtdurchreise dem deutschen Kaiser in die Hände gefallen ist. Der will in guter alter Erpressermanier eigentlich nur Lösegeld, soll auf Geheiß aus dem fernen England den König aber lieber gleich ermorden. Ein Komplott, das Robin Hood mit seinen Kumpanen erfolgreich verhindert. Soweit, so ungefähr ist die Story aus dem Nebel der Geschichte zusammengeklaubt.

Der Sheriff von Nottingham (Leander de Marel) lässt sich nicht aus der Ruhe bringen. Bildrechte: Ronny Küttner / Photoron