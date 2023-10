Bildrechte: Andreas Lander

Oper, Schauspiel, Tanz Was kommt im Theater? Diese Stücke lohnen sich im Oktober 2023

Hauptinhalt

20. Oktober 2023, 11:41 Uhr

Sie wollen mal wieder ins Theater? Aber der Spielplan ist zu unübersichtlich? Die Auswahl zu groß? Welches Stück ist einen Besuch wert? Wir stellen Inszenierungen vor, die sich im Oktober 2023 in Leipzig, Dresden, Erfurt oder Halle lohnen. In Magdeburg kehrt ein Highlight zurück auf die Bühne, in Erfurt ist Rufus Beck mit einem Solo zu Gast und in Zwickau, Freiberg und Annaberg-Buchholz können Inszenierungen eines Klassikers verglichen werden.