Die Thüringer Theater bleiben bis Ende März geschlossen. Wie Kulturminister Hoff nach einer Telefonkonferenz mit den Intendantinnen und Intendanten der Theater und Orchester sowie den Verbänden der freien Theaterszene am 15. Januar mitteilte, wird der Spielbetrieb mit Blick auf das Infektionsgeschehen im Freistaat ausgesetzt. Sie wollten so mit Verantwortung übernehmen, Kontakte zu vermeiden und die Pandemie in den Griff zu bekommen. Die nächste Zusammenkunft des Gremiums sei für Februar geplant.

Eigentlich sollte der Probenbetrieb weiterlaufen, nun nicht mehr. Bildrechte: Ronny Ristok

Bisher lief zumindest der Probenbetrieb vielerorts weiter. Indessen erklärte das Theater Altenburg-Gera, auch der Proben- und Produktionsbetrieb werde eingestellt, um Kontakte so weit wie möglich zu reduzieren. Der Großteil der Mitarbeitenden sei in Kurzarbeit und nur wenige Personen aus Verwaltung und Haustechnik arbeiteten unter strengen Auflagen weiter.



Das Altenburger Land gehört seit Wochen zu den am schwersten von der Corona-Pandemie betroffenen Regionen in Thüringen. Der Freistaat hat aktuell den höchsten Corona-Inzidenz-Wert aller Bundesländer, inzwischen mehr als Sachsen.