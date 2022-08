"Die vorletzten Tage der Menschheit" Ein-Mann-Theater über künstliche Intelligenz in Wernigerode

Im Konzerthaus Liebfrauen, in einer ehemaligen Kirche in der Harz-Stadt Wernigerode, wird am Freitag das Theaterstück "Die vorletzten Tage der Menschheit" uraufgeführt. In dem Monolog versucht eine künstliche Intelligenz namens Karl (gespielt von Karl Schaper) die Menschheit auf einen besseren Weg zu bringen – denn Karl kommt aus der Zukunft und weiß um das Ende des Menschen in 3.000 Jahren. Mit Einsatz von Videokunst behandelt die Inszenierung von Janek Liebetruth also ein existenizielles Thema.