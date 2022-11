Wer am Theater Rudolstadt arbeitet, der tut es bislang oft aus Überzeugung. Denn wer hier auf der Bühne steht, Requisiten bastelt oder Eintrittskarten verkauft, bekommt dafür bis zu 30 Prozent weniger Gehalt als etwa an den Theatern in Weimar oder Erfurt. "Rückkehr zum Flächentarif", so lautet in Rudolstadt deswegen das Zauberwort.