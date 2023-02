Kammerspiel am Theaterhaus Jena untersucht, wie Angst entsteht

Gesichter in der Wolkendecke. Augen in einem Blütenstängel. Eine Stimme im Kopf: Ist das noch meine oder eine fremde? Steuere ich diese Gedanken noch selbst? Für die Ich-Erzählerin wird der Alltag zu einem monströsen Strudel, der sie immer tiefer in den Abgrund zieht, verunsichert, in Panik versetzt: Wird das je wieder aufhören? Werde ich für immer ein kontaktgestörter Mensch sein? Eine Vorstellung, die die Ich-Erzählerin nicht hinnehmen will. Mit allen Mitteln versucht sie, die Angst zu entlarven.