Schon lange bevor die Proben am Theater beginnen, überlegen sich Regisseurinnen und Ausstatter, wie die Bühne aussehen soll. Dafür werden mit Stift oder Computer Zeichnungen angefertigt, später auch Modelle gebaut. Die werden dann in den Werkstätten von den Bühnenmalern im Großformat für die echte Bühne umgesetzt. Im Malsaal bekommt dann alles die richtige Farbe – seien es Stadtansichten, goldene Throne oder auch mal abstrakte Muster.

"Man muss auf jeden Fall vorher gezeichnet haben", sagt Niklas Maranka, erster Theatermaler an den Bühnen Halle. "Freies Zeichnen, aber auch geometrisches und technisches Zeichen", ergänzt sein Chef Christian Wagner, der Leiter des Malsaals. Dabei geht es allerdings nicht darum, das schon perfekt zu beherrschen, sondern erstmal die Lust am Zeichnen zu haben. "Man kann auch mit relativ wenig Vorkenntnissen anfangen. Aber man wird dann, glaube ich, noch länger vor Herausforderungen gestellt", meint Maranka.

Es gibt grundsätzlich zwei Arten, den Beruf im Malsaal zu erlernen. Zum einen gibt es eine mehrjährige Ausbildung an den Theatern: Zum Beispiel das Staatstheater Meiningen bildet Theatermaler und -plastiker in Kombination aus, ebenso das Anhaltische Theater Dessau . Die Staatstheater in Dresden (u.a. Semperoper) bilden ausschließlich Theaterplastiker aus – die dann beispielsweise Säulenelemente gestalten. An Häusern wie dem Theater Altenburg-Gera oder dem Gerhart-Hauptmann-Theater wird die Ausbildung nicht immer angeboten – Interessierte müssen sich hier auf den Seiten der Theaterhäuser informieren.

Die Hochschule für bildende Künste Dresden bietet auch einen Studiengang Theaterdesign an. Dort können vor allem die höheren Anforderungen erlernt werden, die beispielsweise für größere Kulissenmalereien nötig sind. Auch Niklas Maranka hat dort studiert, um heute als Theatermaler in Halle arbeiten zu können.

Je nach Werkstatt fängt der Arbeitstag zwischen 7 und 9 Uhr an. In Halle beispielsweise wird immer etwas früher angefangen, weil gelegentlich vor den Proben noch auf der Bühne gearbeitet werden muss. In der Regel werden dann – mit Pause – acht Stunden durchgearbeitet. Niklas Maranka arbeitet oft über Wochen an einem großen Prospekt, das an der Bühnenrückseite hängt. Seine Kolleginnen und Kollegen sind in der Zeit mit kleineren Projekten beschäftigt, doch auch kleinere Elemente brauchen oft einen ganzen Tag, um fertig zu werden.