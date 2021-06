"Ein Spaziergang in die Welt der Geister" Jetzt in Leipzig: Gruseliger Theaterrundgang "Spookai" im LOFFT

Mit dem Theaterrundgang "Spookai – ein Spaziergang in die Welt der Geister" startete das deutsch-japanische transkulturelle Kollektiv "Post Theater" vergangenen April am Societaetstheater Dresden den ersten Versuch in die coronageschützte Spielzeit. Nun, da viele Bühnen des Landes wieder für Publikum zugänglich sind, ist "Spookai" auch am Leipziger Theater LOFFT zu sehen. Heike Schwarzer erinnert sich für MDR KULTUR an den Rundgang in Dresden zurück.