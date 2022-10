Thomas Thieme: Meine allererste Rolle am Theater in Zittau 1974, da war ich 24 Jahre alt, war "Egmont" von Goethe. Und wenn man auf sowas geworfen wird, gleich nach der Schule, auf so eine Sprache, ebnet das natürlich den Weg anders, als wenn man heutzutage in einer Serie anfängt mit seinem Beruf. Nun komme ich auch noch zu allem Überfluss aus Weimar, da ist es ja entstanden, mehr oder weniger – also ich bin damit groß geworden, mit der Sprache von Schiller, Goethe, Kleist, Büchner, Brecht.

Genauso. Ich habe meine Arbeitsweise im Grunde in 50 Jahren nicht wirklich verändert. Ich gehe immer mit einer gewissen Naivität an alles. Ich gucke es mir an, lasse es auf mich wirken, und was ich eben jedes Mal sagen kann: Ob es gelingt oder nicht – ich gebe mein Bestes. Ich hänge mich rein und spiele Schiller so oder lese Schiller so, wie ich es mir vorstelle, und dann klappt es oder es klappt nicht. Wir sind ja alle in Gottes Hand.