Auf der Bühne am Park in Gera werden "Erzählte Erinnerungen" durch Tanz lebendig. Das Ballett in zwei Teilen feiert am 9. Juni 2022 seine Uraufführung. Außerdem organisiert das Theater zwei Open-Air-Aufführungen eines Musical-Best-Offs. In Altenburg und Gera werden dann Szenen aus bekannten Musicals wie "Cats", "Sunset Boulevard", "Mein Freund Bunbury", "Spamalot" oder "Jekyll und Hyde" zu sehen sein.

Neben dem Theater Gera befindet sich derzeit eine Freilichtbühne. Bildrechte: dpa