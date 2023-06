Open-Air-Bühnen Thüringen: Sommertheater rund um Erfurt, Weimar und Jena

Hauptinhalt

An vielen Orten in Thüringen lädt das Sommertheater auf die Open-Air-Bühnen ein: "Jim Knopf" bei den Domstufenfestspielen in Erfurt, "Der Diener zweier Herren" in Weimar, das Kriminalstück "Acht Frauen" in Eisenach oder die Komödie "Das Geheimnis der drei Tenöre" auf der Heidecksburg in Rudolstadt. Wir haben ein buntes Sommertheater-Programm zusammengetragen, das die ganze Familie zu lauen Sommerabenden auf die Freilichtbühnen lockt.