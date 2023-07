Erfurt lädt im Sommer zu mehreren Theatererlebnissen in der ganzen Stadt ein. In "Tollheit Liebe Rausch und Wunder – Ein theatralisches Stadterlebnis" schürft eine Archäologin auf unterhaltsame Weise in der Geschichte Thüringens. Das Schattentheater "Erfurt in Licht und Schatten" begibt sich in der Annenkapelle auf eine Zeitreise in die Erfurter Stadtgeschichte. Im Innenhof des Angermuseums wird ab Ende Juni "Der Glöckner von Notre Dame" gespielt und auch "Der kleine Prinz" ist im Innenhof des Naturkundemuseums wieder unterwegs zu den Sternen. Im Stück "Till Eulenspiegel" ist die Mutter des Schelms auf der Suche nach ihrem Sohn und gibt seine wildesten Streiche zum Besten.