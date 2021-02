Kay Kuntze: Also wir hatten ja im September und Oktober Erfahrung unter Pandemie-Bedingungen zu spielen. Und es ging wirklich gut. Die sehr positive Überraschung war, dass das Publikum sofort wieder da war. Wir waren praktisch immer ausverkauft. Das zeigt uns, dass zumindest zum damaligen Zeitpunkt erst mal alles noch da war: Das Publikum war da, das Interesse war da, wir sind da, die Häuser sind da, auch die Finanzierung ist da. Also eigentlich ist sozusagen alles bereit, man muss bloß das "Go" geben. Bloß wie kann das "Go" aussehen? Und da fehlt uns allen so ein bisschen die Fantasie im Moment. Die Maßnahmenkonzepte, die Hygiene, die Abstandsregeln – das kann man alles ganz gut einhalten. Dadurch verändern sich natürlich Ästhetiken auf der Bühne. Die Möglichkeiten des Theaterspielens und des Musizierens mit Abständen sind andere als ohne Abstände. Aber auch das lernen wir, oder haben wir in den letzten Monaten schon gelernt, damit können wir umgehen. Aber was ist wirklich das Zeichen für die grüne Ampel? Und das muss die Politik vorgeben, das können wir ja nicht. Wir können das nicht entscheiden, weil wir nicht die Expertise haben. Wir haben auch nicht den engen Austausch mit Epidemiologen, wie das die Politik hat. Deswegen stehen wir da so ein bisschen an der Seitenlinie und die Player sind auf dem Feld. Und wir müssen eben auf das Go warten. Und dann sind wir aber auch bereit und ich bin dann auch zuversichtlich, dass Theater in einer Wechselwirkung mit Publikum sehr schnell wieder funktionieren kann.