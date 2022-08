Dominique Horwitz, Schauspieler: Erstmal reizt mich das Format, es bringt mich in kleinere Städte oder Dörfer in Thüringen, in denen ich noch nie vorher war. Ich war in Friedrichsrode, einem kleinen Kulturzentrum, ausverkauft, vor 68 Menschen, gestern in Neustadt an der Orla und heute Abend bin ich in Suhl. Das ist erstmal das Aufregende, diese Orte im mittlerweile eigenen Bundesland kennenzulernen.