"Es verdichtete sich aber immer mehr, dass ich ein eigenes Haus haben wollte", so Pauls. "Und ich habe immer aus Schnapsideen Visionen entwickelt. Ich saß im Elbegarten am Blauen Wunder, die Sonne ging unter, die Dampfschiffe fuhren vorbei. Und da hab ich mir gedacht, was willst du eigentlich noch. Was gibt's Schöneres, als auf der Elbe Theater zu spielen." Der sogenannte Theaterkahn liegt noch heute vor der Semperoper an der Dresdner Augustusbrücke.