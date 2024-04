5. Schon immer ein flottes Mundwerk

Neben dem flotten Mundwerk zeigte sich bei Tom Pauls früh eine besondere Sprachbegabung. So war er schon als Kind in der Lage, sich in andere Mundarten einzuhören und sie nachzuahmen. Im Ferienlager an der Ostsee, wo er den Dialekt der Fischköppe in kurzer Zeit draufhatte, war das "überlebenswichtig", wie er ebenfalls mal im MDR-Sonntagsbrunch berichtet hat. So habe er keine Prügel mehr einstecken müssen; "als Sachse, der an der Küste wenig beliebt war".

6. Paraderolle: Ilse Bähnert

Heute gilt Tom Pauls als selbstbewusster Streiter fürs Sächsische. Ihm ist das Kunststück gelungen, die besondere Mund- und Lebensart in der Rolle einer renitenten Rentnerin populär zu machen: "Seine" Ilse Bähnert ist inzwischen eine Kultfigur. Gefunden hat er "die Bähnerten" einst bei der Leipziger Dichterin Lene Voigt (1891-1962), deren Klassiker-Übersetzungen in die sächsische Mundart die Nazis einst als "unheldisch und jüdisch" verfemten. Pauls erweckte sie mit dem Vornamen Ilse 1991 in Dresden zu neuem Leben, fortan erklärte sie dem TV-Publikum die Welt vor und nach der Wende. Bildrechte: MDR/Gerhard Hopf

Zu 60 Prozent gleicht Ilse Bähnert meiner Ost-Oma Charlotte in ihren Lebensansichten. Für die anderen 40 Prozent habe ich mich von meiner Nachbarin aus Leipzig inspirieren lassen, die ungenannt bleiben soll. Tom Pauls

1992 bekam Ilse Bähnert einen Partner, Herrn Zieschong, den Uwe Steimle spielte. Mit ihrer "Ostalgie"-Show trafen sie den Nerv der Neunziger. Irgendwann ging es Pauls "auf den Kranz": "Und dann habe ich gesagt, es hat sich ausgeostet."

7. "Budzsch" oder das sächsische Wort des Jahres

Vom Sächsischen kriegt Tom Pauls hingegen nie genug. 2007 gründete er die Ilse Bähnert Stiftung zur Erhaltung und Pflege der Sächsischen Kultur und Sprache. Seit 2008 wird von der Stiftung das sächsische Wort des Jahres auserkoren. 2023 fiel die Wahl auf "budzsch". Pauls findet, Dialekte müssen als "Kultur-Zustand" doch "geheescht und gepflescht" werden. Besonders der ungeliebte sächsische, der verbunden sei mit dem Vorurteil, die, die ihn sprächen, seien "alle blöde oder rechts". "Es ist doch ein illustrer Volksstamm. Bei aller Kritik. Der hat in Deutschland einen großen Stellenwert in der Historie. Auch mit seiner Geschichte, immer auf der falschen Seite zu stehen, aber kunstsinnig zu sein", sagt er mit einem Hauch Selbstironie im MDR-Porträt.

8. Auch im Fernsehen, Theater und mit dem Zwingertrio erfolgreich

Tom Pauls überzeugt nicht nur als "komische Alte". Er ist ein Voll-Profi, der sich auch nach der Wende durchgesetzt hat. Er war Sketchpartner von Dieter Krebs oder Jürgen von der Lippe. Er spielte in zahlreichen Filmen und Fernsehserien wie "In aller Freundschaft". Er stand in Dresden als Frosch in "Der Fledermaus" oder als Professor Higgins in "My Fair Lady" auf der Bühne. Zuletzt, 2023, begeisterte er als Erzähler in einer sächsischen Version von Mendelssohns "Sommernachtstraum" mit dem MDR-Orchester im Leipziger Gewandhaus das Publikum.

Tom Pauls studierte an der Theaterhochschule "Hans Otto" in Leipzig, war Ensemble-Mitglied am Dresdner Staatsschauspiel. 1982 stellte er mit Peter Kube und Jürgen Haase ein Liederprogramm auf die Beine, das eigentlich nur als Studentenulk gedacht war. Doch das "Zwingertrio" gibt es bis heute. Die Mischung aus Kabarett, Nonsense und Musik kam an. Die Popularität scheint ungebrochen. "Heute könnte das Trio auf einem beliebigen Platz in Dresden auftreten und aus dem Telefonbuch vorlesen, der Erfolg wäre vorprogrammiert", urteilte Martin Linzer in "Theater der Zeit". Bildrechte: MDR/Zwingertrio

9. Tom Pauls ist ein Familienmensch

Am Staatsschauspiel Dresden fing nicht nur Pauls' Karriere als Schauspieler an, hier lernte er "ä Mädchen vom Ballett" kennen. Mit Sibylle ist er bis heute verheiratet und hat drei Söhne. Inzwischen stehen sie als Band mit dem Vater auf der Bühne und die bekannte Tänzerin und Choreografin Irina Pauls, Toms Schwester, übernimmt die Inszenierung.

10. Eigenes Theater in Pirna

Nach der Wende nahm sich Tom Pauls die Freiheit, sich selbständig zu machen. Das Burgtheater Stolpen oder den Dresdner Theaterkahn begründete er mit. 2011 eröffnete er das Tom-Pauls-Theater in Pirna. "Ein bisschen eitel", sagt er selber. Aber er habe keine Lust mehr gehabt, herumzufahren.

