Der Krieg in der Ukraine spielte beim diesjährigen Sächsischen Theatertreffen eine besondere Rolle: Am Samstag gab es eine Art Revue-Abend, für den jedes Haus in Sachsen kurzfristig etwas vorbereitet hatte. Der Krieg wird inhaltlich wieder wichtiger, meint Roland May, Intendant des gastgebenden Theaters Plauen-Zwickau: "Krieg ist immer schon ein Mittel der Politik. Wir haben vielleicht in den vergangenen Jahren einiges ausgeblendet, aber wenn man eine Rückschau hält, dann ist im Grunde genommen auch Europa immer wieder von Kriegen erschüttert worden. Deswegen ist Krieg oder Verhinderung von Krieg oder Umgang mit Krieg immer Bestandteil von Theater gewesen." Daher betont der inszenierende Intendant auch, dass er nicht auf Krampf etwas Neuartiges entwickeln will, sondern auf die Stärken des Theaters, von Konflikten zu erzählen, vertraut.

Roland May meint, dass schon lange Krieg in Europa herrscht. Bildrechte: MDR/Judith Burger