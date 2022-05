MDR KULTUR: Am Montagabend ist Olaf Scholz im ZDF nach diesem Brief gefragt worden. "Es es machen sich in diesem Land ganz viele Bürgerinnen und Bürger, viele von denen, die uns jetzt hier zuschauen, große Sorgen, dass es eine Eskalation des Krieges gibt, die über die Ukraine hinausgeht. Und sie machen sich diese Sorgen ja auch durchaus berechtigterweise. Deshalb habe ich von Anfang an gesagt, es wird keine Beteiligung der Nato und auch von Deutschland an diesem Krieg unmittelbar geben", lautete seine Antwort auf den Brief am Montag im ZDF. Einer, der diesen Brief unterzeichnet hat, ist Roland May, der Generalintendant am Theater Plauen Zwickau. Warum haben Sie unterschrieben?