Doch auch für die Auftritte des Paars hatte der Krieg unmittelbare Folgen. Als sie ihr Programm in einer Bibliothek in Lwiw spielen wollten, durften nur 30 Kinder zuhören – denn im Ernstfall würden nur 30 Kinder in den Keller passen. Auch Luftalarm erlebte das Paar mehrfach. Auftritte konnten erst dann starten, wenn die Sirenen verstummt waren.

Die Dankbarkeit ist unglaublich groß

Doch spätestens dann, wenn sich während der Auftritte in den Gesichtern der Kinder ein Lächeln oder sogar ein Lachen zeigte, wussten sie, dass sie das Richtige taten. Viola erklärt: "Es gelingt ja nicht bei jedem Menschen, je nachdem was für traumatisierende Situation sie erlebt haben, aber dass wir sie zum Lachen zum Teil bekommen haben, das ist einfach Anatolis Talent: Er geht ja auf die Menschen zu, er schafft so eine Atmosphäre in der Vorstellung, dass er direkten Kontakt herstellt.". Anatoli Michaelis wird bei seinen Auftritten von seiner Frau Viola am Klavier begleitet. Bildrechte: Anatoli Michaelis / privat

Im Publikum seien vor allem Mütter und ihre Kinder gewesen. Nach den Auftritten seien die Kinder dem Clown um den Hals gefallen, Mütter hätten kleine Geschenke überreicht. Die Dankbarkeit sei unglaublich groß, dass jemand da ist, der mal was ganz anderes macht, hat Viola erfahren.

Die Kinder möchten natürlich gern, dass wir wiederkommen. 'Du kommst wieder!' Ich sage: jaja, kommen wir. Wir machen das, ja! Clown Anatoli Michaelis spürt die Begeisterung der Kinder