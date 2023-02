Nach der Pause bleibt der Eiserne Vorhang zu. Wir dürfen ihn wörtlich nehmen, denn März tritt durch eine kleine Tür auf die Vorbühne, hat ein weißrosa Tutu überm Arm, in der anderen Hand eine Toblerone, von der er sich ein erstes Stück in den Mund stopft, um sie dann ins Publikum weiterzureichen. Hier in der Schweiz, wo alles so luftig und leicht ist wie das neue Kostüm, werden wir als Publikum also zu Mitspielern. "Wir wollen frei sein wie die Väter waren", hatte Schiller passend gedichtet.



Aber diese Freiheit hält nur bis zum Auftritt der Bankdirektors. Mit Tutu und Zylinder sieht er zunächst auch ganz lustig aus; auch hier ist es wieder ein schauspielerisches Kabinettstückchen, diesmal von Marin Blülle, wie so oft in dieser Inszenierung, dann aber ein bitteres Ende. "Wenn der Schlachtenqualm sich verzieht, werden die Banken in den schweizerischen Kantonen immer noch stehen!" Dieser Glaubensbekenntnis ist so vehement vorgetragen, dass es nach einem Hitler in Schweizer Mundart klingt.

Szene aus "Vaterland" am Staatsschauspiel Dresden: Der Bankdirektor mit rosa Tutu und Zylinder Bildrechte: Sebastian Hoppe