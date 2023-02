Es gelingt ihnen am Ende, gegen erhebliche Widerstände der Gestapo. Ein Protokoll der Wannseekonferenz, das den Genozid beweist, wird von Charlotte in die Schweiz gerettet. März fährt am Ende nach Auschwitz. Das KZ ist abgerissen, renaturiert, nach dem Motto: Was nicht da ist, hat es nie gegeben. Aber unterm Gras, das über die Sache gewachsen ist, findet März noch hunderte alte Ziegel.

Warum dieser Roman gerade jetzt auf der Bühne?

Das Staatsschauspiel hat diesen Roman mit dem Titel "Vaterland" auf den Spielplan gesetzt. Warum? Als "spekulativen Schrecken", wie es eine Überschrift im Programmheft nahelegt? Was wäre denn so schrecklich? Und für uns heute auf der Bühne relevant? Der Krimi? Ein System, das mit Propaganda und Gehirnwäsche einer Elite unfassbare Macht gibt? Die Videoprojektionen erweitern den Handlungsspielraum. Bildrechte: Sebastian Hoppe

Soll sich das Publikum gruseln, wie es wäre, wenn Nationale und Sozialisten, die am Freitag nach der Premiere in Dresden und am Samstag in Berlin auf die Straße gehen, neu zusammenfänden? Und das alles vor der offensichtlichen Russland-Parallelität – Putins 75. Geburtstag 2027; Russland geht bis zum Rhein und so?!

Zynismus, bewusst billiger Spaß, Völlerei

Regisseurin Claudia Bauer fokussiert in ihrer Inszenierung auf den Menschen: was aus ihm in so einem System wird, wie er sich einrichtet; und was schließlich die Ungeheuerlichkeit des Holocaust bedeutet, wenn er seiner gewahr wird. Im ersten Teil vor der Pause ist das wie mit dem dicken Pinsel aufgetragen. Lubitschs "Sein oder Nichtsein", Chaplins "großer Diktator", Heiner Müllers legendäre BE-Inszenierung "Arturo Ui" stehen Pate. Wie kann man im Unmenschlichen ein Mensch bleiben? Bildrechte: Sebastian Hoppe

Bauer gibt den Schauspielern freien Lauf. Ahmad Mesgarha zeigt eine Stadtführerin, die bzw. der – eingedeutscht – jetzt "Achim" heißt. Arthur Nebe (Tilo Krügel), der Kripochef Berlins, singt "Guten Abend, gut’ Nacht" und betont damit den Zyniker. Max Jäger (Betty Freudenberg), der Kripokollege an März’ Seite ist fett geworden von Bier und Bratwurst. Zynismus, billiger Spaß, Völlerei als Überlebensstrategie in einem System, in dem die Masse Mensch ansonsten uniforme Puppenmaske trägt: blondes Haar, blaue Augen. Mit dem zitierten Volkslied gesprochen: Morgen früh, wenn der Führer will, wirst Du wieder geweckt. Träum schön, fühl dich eingelullt.

Publikum wird zum Mitspieler

Der Bankdirektors mit rosa Tutu und Zylinder. Bildrechte: Sebastian Hoppe Nach der Pause bleibt der Eiserne Vorhang zu. Wir dürfen ihn wörtlich nehmen, denn März tritt durch eine kleine Tür auf die Vorbühne, hat ein weißrosa Tutu überm Arm, in der anderen Hand eine Toblerone, von der er sich ein erstes Stück in den Mund stopft, um sie dann ins Publikum weiterzureichen. Hier in der Schweiz, wo alles so luftig und leicht ist wie das neue Kostüm, werden wir als Publikum also zu Mitspielern. "Wir wollen frei sein wie die Väter waren", hatte Schiller passend gedichtet.



Aber diese Freiheit hält nur bis zum Auftritt der Bankdirektors. Mit Tutu und Zylinder sieht er zunächst auch ganz lustig aus; auch hier ist es wieder ein schauspielerisches Kabinettstückchen, diesmal von Marin Blülle, wie so oft in dieser Inszenierung, dann aber ein bitteres Ende. "Wenn der Schlachtenqualm sich verzieht, werden die Banken in den schweizerischen Kantonen immer noch stehen!" Dieser Glaubensbekenntnis ist so vehement vorgetragen, dass es nach einem Hitler in Schweizer Mundart klingt.

Schauspielerische Kabinettstückchen

Dann sind wir zurück in Großdeutschland, der Eiserne ist wieder offen, die vierte Wand umso mehr da. Das Holocaustthema wird mit Goethe eingeleitet. Nebe rezitiert: "Über allen Gipfeln ist Ruh’, in allen Gipfeln spürest du kaum einen Hauch; die Vögelein schweigen im Walde. Warte nur! Balde ruhest du auch." Wir könnten jetzt auf dem Ettersberg sein, wo das KZ Buchenwald stand – Goethe war mehrfach hier, deutsche Hochkultur neben dem absoluten Tiefpunkt. Adorno schrieb, dass es barbarisch wäre, nach Auschwitz noch ein Gedicht zu schreiben.

Während März und Charlotte aus den geheimen Dokumenten zitieren, die den Holocaust als Tatsache belegen, spielt Thomas Mahn, der dem Abend eine durchgehende Live-Soundspur gibt, Beethovens Mondscheinsonate. Und danach etwas, das nach Bach klingt. Hochkultur und Barbarei.

Freundschaft, Vertrauen, Verrat