"Das Haus war für mich von vornherein ein unglaublich wichtiger Ort", erinnert sich Tänzerin und Choreografin Anna Till, die vor zwei Jahren mit ihrem Schreibtisch in ein Gemeinschaftsbüro der Villa Wigman auf der Bautzner Straße in Dresden einzog. Damals stand noch "Kleine Szene Semperoper" auf dem Schild über dem bröckelnden Putz.

Mary Wigman, Tänzerin, Choreographin und Tanzpädagogin Bildrechte: dpa

"Ein guter Schaffensraum", sei die Villa Wigman, sagt Nora Otte, sie ist szenische Künstlerin, also Theatermacherin, und arbeitet seit fünf Jahren freischaffend in Dresden. Gemeinsam mit Julia Amme ging sie für das Jubiläumsprogramm "101 Jahre Tanzschule Mary Wigman" auf Suche nach "Geschichten aus dem Gemäuer". Diese sind nun Teil der performativen und tänzerischen Installation geworden. Das Publikum wird dabei in kleinen Gruppen (Hausständen) von Fenster zu Fenster geführt und erhält Einblicke in die belebten Tanzsäle und Arbeitsräume und damit sowohl in die Geschichte also auch die neuen Möglichkeiten dieses Tanzhauses.