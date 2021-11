Oper Halle

Seit Jahrzehnten überzeugt "Hänsel und Gretel" von Engelbert Humperdinck mit volksliednahen Melodien und Musikdramatik. Auch deswegen gehört die Oper über die Kinder, die sich im Wald verirren zu einer festen Tradition an deutschen Opernhäusern. Matthias Hüstebeck inszenierte den Klassiker an der Halleschen Bühne im klassisch märchenhaften Dekor und mit vielen kleinen, cleveren Einfällen. Yulia Sokolik und Franziska Krötenheerdt als Hänsel und Gretel an der Oper Halle. Bildrechte: Bühnen Halle

Weitere Informationen "Hänsel und Gretel" von Engelbert Humperdinck

Termine:



Termine:

neues theater

Der Engel kam in der Weihnachtsgeschichte zuerst zu den Hirten aufs Feld – das wird in Predigten gerne betont. "Das letzte Schaf" erzählt die Weihnachtsgeschichte aus der Sicht der Schafsherde, die das angekündigte Wunder selbst sehen wollen. Ulrich Hub ist inzwischen einer der gefragtesten Autoren für Kinder- und Jugendtheater. In Halle brachte Ronny Jakubaschk das Stück auf die Bühne.

"Der Wolf und die sieben Geißlein" ist ein erstaunlich aktuelles Märchen der Gebrüder Grimm und wirkt mit seiner Tiermetaphorik dennoch manchmal etwas auf der Zeit gefallen. Katharina Brankatschk hat das Stück am neuen Theater für die Bühne adaptiert und ordentlich durcheinander gewürfelt: Da wird ein Eichhörnchen von der Ziegenfamilie adoptiert, der Wolf kommt nicht pünktlich, doch zumindest das Happy End stimmt. Der Wolf und die sieben Geißlein - am nT Halle Bildrechte: Anna Kolata

Was macht Weihnachtsfreude aus? Dieser Frage ging Charles Dickens in seiner Geschichte "A Christmas Carol" nach: Der Geschäftsmann Ebenezer Scrooge denkt nur an Geld und will weder seinen Angestellten noch seiner Familie etwas gönnen. Das Schicksal schickt ihn auf eine Reise durch die Zeit. Jörg Steinberg inszenierte den Klassiker am neuen Theater Halle mit bemerkenswerten Kostümen von Jenny Schall und mit viel Bühnenzauber. Jenny Schall stattete die Hallesche Inszenierung der Weihnachtsgeschichte aus. Bildrechte: Gert Kiermeyer

Weihnachten ist eine Zeit der Wunder und Freundschaft. Davon erzählt auch die Geschichte "Ein Schaf fürs Leben", die schon von mehreren Theatern gespielt wurden. In Halle lädt Nils Thorben Bartling als Wolf mit bösen Hintergedanken Katharina Brankatschk als Schaf zu einer Schlittenfahrt ein. Doch freundschaftliche Gefühle durchkreuzen den Plan.

"Ein Schaf fürs Leben" von Ulrich Hub

Termine:



"Der Wolf und die sieben Geißlein" von Katharina Brankatschk nach den Brüdern Grimm

Termine:



"Eine Weihnachtsgeschichte" nach Charles Dickens

Termine:



"Ein Schaf fürs Leben" von von Katharina Brankatschk nach dem Kinderbuch von Maritgen Matter

Termine:



Puppentheater Halle

Sehnsucht – das ist eines der Themen in Andersens Kunstmärchen "Die kleine Seejungfrau". Aus Neugier und aus Liebe lässt sich das Wassermädchen Beine geben und wandelt auf der Oberfläche. Puppenbauerin Gritta Götze schuf für die Bühnenadaption in Halle eine faszinierende Unterwasserwelt, in der Regisseur Ralf Meyer eine gegenwärtige Geschichte über Liebe erzählt. Das Puppentheater Halle entführt in eine Unterwasserwelt. Bildrechte: Bühnen Halle

Die Inszenierung von "Die kleine Seejungfrau" nach Hans Christian Andersen feiert am 27. November Premiere.

Termine:



Theater Magdeburg

Clara freut sich über den Nussknacker, den ihre Familie zu Weihnachten geschenkt bekommen hat. In der Nacht erlebt sie plötzlich einen Kampf zwischen dem verwunschenen Prinzen und einer Mäusearmee und reist durch ein Land voller Wunder. Hauschoreograf Gonzalo Galguera erzählt die berühmte Geschichte vom "Nussknacker" mit märchenhaften Kostümen, Spitzenschuhen – und natürlich der Musik von Peter Tschaikowski. Gonzalo Galgueras Choreografien sind klassisch und frisch. Bildrechte: ABART

"Die kleine Hexe" will einfach nur bei den Großen mitfeiern, zur Walpurgisnacht auf dem Blocksberg. Um doch schon im nächsten Jahr dabei sein zu dürfen, macht sie sich auf den Weg durch die Welt. Doch ob sie böse genug ist – oder ob sie überhaupt noch Böse sein muss, wird sich zeigt. Grit Lukas inszeniert Otfried Preußlers Kinderbuchklassiker auf der Magdeburger Bühne.

"Der Nussknacker" von Peter Tschaikowsky in der Choreografie von Gonzalo Galguera

Termine:



Die Inszenierung von "Die kleine Hexe" nach Otfried Preußler feiert am 28. November Premiere.

Termine:



Puppentheater Magdeburg

Ein Klassiker zur Weihnachtszeit im deutschen Fernsehen: "Der kleine Lord". Überraschend wird Cedric zum Lord Fauntleroy. Sein Großvater, der Earl of Dorincourt, will ihn mit viel Strenge zu einem Mitglied des britischen Adels machen. Doch je mehr Zeit er mit dem Jungen verbringt, desto weicher wird der große Lord. Nah am bekannten Film erzählt das Magdeburger Puppentheater die Geschichte nach. Mit kleinen Puppen wird "Der kleine Lord" in Halle erzählt. Bildrechte: Jesko Doering

"Der kleine Lord" von Pierre Schäfer nach Frances Hodgson Burnett

Termine:



Anhaltisches Theater

Der Winter naht, das merkt auch die Familie von Maus Frederick. Es gilt Eile, um die Vorräte wieder aufzufüllen. Nur Frederick eben sitzt auf einem Stein und prägt sich das Gefühl der letzten Sonnenstrahlen des Jahrs ein. Kerstin Dathe und Julia Raab erzählen die bekannte Kindergeschichte mit Puppen nach. Julia Raab mit ihren Puppenmäusen im Dessauer Theater Bildrechte: Julia Raab

Überall stieß die Geschichte über den "Zauberer von Oz" auf Interesse: wurde prominent mit Judy Garland verfilmt und sogar für die damalige Sowjetzone wurde die Geschichte neu geschrieben. Auch hier gerät Dorothy bei einem seltsamen Tornado ins Wunderland. Dort muss sie viele Abenteuer überstehen, um den Zauberer zu bitten, sie heimzubringen. In Dessau bringt Jürg Schlachter die Geschichte auf die Bühne.

Im "Weihnachtlichen Konzert" präsentiert die Anhaltische Philharmonie stimmungsvolle Musik aus dem 20. Jahrhundert. So gibt es die Ballettmusik "Der Schneemann" des damals gerade mal elfjährigen Wolfgang Korngold, das "Gloria" von Giacomo Puccini und weihnachtliche Musicalnummern.

"Frederick" nach dem Buch von Leo Lionni feierte am 19. September Premiere.

Termine:



Die Inszenierung von "Der Zauberer von Oz" nach dem Buch von LymanFrank Baum feiert am 21. November Premiere.

Termine:



Weihnachtliches Konzert der Anhaltischen Philharmonie Dessau

Termine:



Theater Eisleben

Die kühle Aura der "Schneekönigin" zieht den Jungen Kay in ihre Bann und so entführt sie das Kind in ihr Eisreich. Seine Freundin Gerda macht sich also auf den Weg um Kay aus den Fängen der Schneekönigin und einem gefühlskalten Leben zu retten. Mit Einfallsreichtum und Bühnenfantasie erzählt Michael Moritz das Märchen am Theater Eisleben.

Die neue Geschichte über Räuber Hotzenplotz war ein Überraschung. Der bekannte Dramatiker John von Düffel hat die "Der Räuber Hotzenplotz und die Mondrakete" für die Bühne adaptiert und erweitert: Kasperl und Seppel überlegen sich, wie sie den Räuber Hotzenplotz aufhalten können und schießen ihn auf den Mond, wo der Kriminelle einige Abenteuer erlebt.