Erzgebirgisches Theater

Auch für ihn hat Prinzessin Serina nur Spott übrig und nennt ihn "König Drosselbart". Dennoch – oder gerade deswegen – verliebt sich der Adlige in die junge Frau. Gemeinsam mit ihrem Vater heckt er ein Versteckspiel aus, um der Prinzessin ein Leben in ärmeren Verhältnissen zu zeigen. Natürlich gibt es am Ende ein Happy End. Das erzgebirgische Wintersteintheater zeigt eine neue Inszenierung des beliebten Märchenklassikers aus der Sammlung der Gebrüder Grimm. "König Drosselbart" handelt von Oberflächlichkeit. Bildrechte: Dirk Rückschloß/Pixore Photography

Und noch ein viel verbreiteter Klassiker steht auf dem Programm des Mehrspartenhauses: "Hänsel und Gretel" in der Vertonung von Engelbert Humperdinck. Die Geschichte um die ausgesetzten Geschwister, die von einer Hexe gefangen werden ist wohl den meisten bekannt, ebenso wie die Melodien dieser berühmten Oper. Petra Müller inszeniert den Klassiker am Eduard-Winterstein-Theater neu.

Weitere Informationen Erzgebirgisches Theater

Bambergstraße 9

09456 Annaberg-Buchholz



"König Drosselbart" feierte am 13. November 2021 Premiere.



BÜHNE

13. November, 15.00 Uhr

17. November, 15.00 Uhr

21. November, 15.00 Uhr

22. November, 09.00 Uhr

22. November, 11.00 Uhr

01. Dezember, 10.00 Uhr

02. Dezember, 09.00 Uhr

02. Dezember, 11.00 Uhr

03. Dezember, 09.00 Uhr

03. Dezember, 11.00 Uhr

08. Dezember, 09.00 Uhr

08. Dezember, 11.00 Uhr

10. Dezember, 09.00 Uhr

10. Dezember, 11.00 Uhr

12. Dezember, 15.00 Uhr

17. Dezember, 10.00 Uhr

20. Dezember, 09.00 Uhr

20. Dezember, 11.00 Uhr

22. Dezember, 09.00 Uhr

22. Dezember, 11.00 Uhr

28. Dezember, 10.00 Uhr

29. Dezember, 10.00 Uhr

30. Dezember, 10.00 Uhr

Am 15. Dezember, 9 Uhr ist die Inszenierung außerdem im Kulturhaus Aue zu sehen.



"Hänsel und Gretel" feiert am 11. Dezember, 19.30 Uhr Premiere in Annaberg-Buchholz

05. Dezember, 11.00 Uhr

11. Dezember, 19.30 Uhr

13. Dezember, 10.00 Uhr

15. Dezember, 19.30 Uhr

18. Dezember, 10.00 Uhr

21. Dezember, 10.00 Uhr

25. Dezember, 18.00 Uhr

Mittelsächsisches Theater

Der Advent hat einen eigenen Klang: Zahlreiche Songs und Lieder haben schon eine lange Tradition. In der Revue "Swinging Christmas" präsentieren das Ensemble-Mitglied Leonora Weiß-del Rio und ihr Gast Dan Smith us-amerikanische Klassiker zu Weihnachten.

Ähnlich viel Tradition hat im deutschsprachigen Raum Humperdincks Märchenoper "Hänsel und Gretel", in der Melodien wie "Ein Männlein steht im Walde" oder "Brüderchen, komm tanz mit mir" erklingen. Am Mittelsächsischen Theater erzählen Conny Grotsch und Andreas Kuznick das bekannte Grimm-Märchen und werden dabei musikalisch von einem Blechbläserquintett begleitet.

Weitere Informationen Die Show "Swinging Christmas" feiert am 27. November Premiere



Termine in Döbeln:

27. November, 19.30 Uhr

5. Dezember, 18 Uhr

26. Dezember, 19 Uhr



Termine in Freiberg:

3. Dezember, 19.30 Uhr

12. Dezember, 18 Uhr

19. Dezember, 18 Uhr

28. Dezember, 19.30 Uhr



"Hänsel und Gretel" feiert am 17. November Premiere.



Termine in Freiberg:

17. November, 10 und 15 Uhr

18. November, 9 und 11 Uhr

19. November, 10 Uhr

23. November, 10 Uhr

24. November, 10 Uhr



Termine in Döbeln:

15. Dezember, 10 Uhr

21. Dezember, 10 Uhr

22. Dezember, 10 Uhr

25. Dezember, 16 Uhr

Gerhart-Hauptmann-Theater

"Dornröschen" gehört mit zu den populärsten Märchen aus der Sammlung der Gebrüder Grimm. Johannes Zametzer erzählt in seiner Fassung für das Gerhart-Hauptmann-Theater von Rosa. Das Mädchen taucht in Büchern und die Märchenwelt der Grimms ein. Sie ist lebensfroh und mutig – und vermutlich nicht auf einen prinzenhaften Retter angewiesen.

Das Weihnachtskonzert ist eine feste Tradition am Görlitzer Theater. Unter der Leitung des beliebten und langjährigen Ensemble-Mitglieds Stefan Bley und des Chorleiters Albert Seidl werden mehrere bekannte Stücke gegeben. Um der angespannten Situation zu entsprechen lautet das Motto in diesem Jahr: "Das schreib dir in dein Herze ..."

Weihnachten bedeutet auch Winter, also sich drinnen an der Wärme erfreuen oder draußen frieren. "Das Mädchen mit den Schwefelhölzern" von Hans Christian Andersen ist das Gegenteil eines angenehmen Märchens, aber zeigt uns eine wichtige Botschaft – dass es auch um Fürsorge geht. Das Görlitzer Ballett bringt die Geschichte mit viel Verspieltheit, Ernsthaftigkeit und ein bisschen Hoffnung auf die Bühne.

Das Gerhart-Hauptmann-Theater möchte noch intensiver mit den Nachbarn im Osten zusammenarbeiten. Kurz nach Weihnachten ist daher das "Elbe Ballett" aus Ústi nad Labem zu Gast und zeigt seine Version des Nussknackers.

Weitere Informationen Die Inszenierung "Dornröschen" feierte am 6. November Premiere in Zittau



Termine in Zittau:

16. November, 10 Uhr

18. November, 10 Uhr

19. November, 10 Uhr

23. November, 10 Uhr

24. November, 10 Uhr

25. November, 10 Uhr

26. November, 10 Uhr

27. November, 15 Uhr

27. November, 19.30 Uhr

14. Dezember, 10 Uhr

15. Dezember, 10 Uhr

15. Dezember, 12 Uhr

16. Dezember, 10 Uhr

17. Dezember, 10 Uhr

17. Dezember, 19.30 Uhr

18. Dezember, 15 Uhr

18. Dezember, 18 Uhr

19. Dezember, 15 Uhr

21. Dezember, 09 Uhr

22. Dezember, 09 Uhr

23. Dezember, 15 Uhr

23. Dezember, 18 Uhr

24. Dezember, 11 Uhr

26. Dezember, 15 Uhr

26. Dezember, 18 Uhr

29. Dezember, 18 Uhr



Termine in Görlitz

02. Dezember, 09 Uhr

03. Dezember, 09 Uhr

04. Dezember, 15 Uhr

04. Dezember, 18 Uhr

05. Dezember, 15 Uhr

05. Dezember, 18 Uhr

07. Dezember, 09 Uhr

07. Dezember, 12 Uhr

08. Dezember, 12 Uhr

jeweils im Görlitzer Theater



Das Weihnachtskonzert hat das Motto "Das schreib dir in dein Herze"



Termine

4. Dezember, 19 Uhr in der Lausitzhalle in Hoyerswerda

5. Dezember, 15.30 und 19 Uhr im Lichtsaal Telux in Weißwasser

8. Dezember, 15 und 19.30 Uhr im Theater Zittau

10. Dezember, 15 und 19.30 Uhr im Theater Zittau

11. Dezember, 15 und 19.30 Uhr im Theater Zittau

12. Dezember, 15 und 19.30 Uhr im Theater Zittau

15. Dezember, 19 Uhr im Stadttheater Kamenz

18. Dezember, 15 und 19.30 Uhr im Theater Görlitz

19. Dezember, 15 und 19 Uhr im Theater Görlitz

21. Dezember, 15 und 19.30 Uhr im Theater Görlitz

22. Dezember, 15 und 19.30 Uhr im Theater Görlitz

23. Dezember, 15 und 19.30 Uhr im Theater Görlitz



Das Tanztheater "Das kleine Mädchen mit den Schwefelhölzern" wird in Görlitz aufgeführt



Termine:

10. Dezember, 19.30 Uhr

12. Dezember, 17 Uhr



"Der Nussknacker" ist ein Gastspiel des Nordböhmischen "Elbe Balletts" Ústi nad Labem



Termine:

28. Dezember, 15 und 19.30 Uhr

Theater Plauen-Zwickau

Thurid Goertz entwarf fantasievolle Kostüme für das Theater Plauen-Zwickau Bildrechte: André Leischner Die Müllerstochter soll aus Stroh Gold machen können. Aus Angst geht die Frau aber einen Deal mit dem mysteriösen Rumpelstilzchen ein. Alice Asper erzählt die bekannte Geschichte mit neuen Dialogen und Thurid Goertz schuf eine fantasievolle Ausstattung.

Christina Maria Heuel als Nachtigall am Theater Plauen-Zwickau Bildrechte: André Leischner Grimm-Märchen dominieren die Theaterspielpläne, doch seit einigen Jahren ändert sich das langsam. Am Theater Plauen erzählt Vladimir Yaskorski zum Beispiel das armenische Märchen von der Nachtigall Tausendtriller, deren Gesang das Land wieder zum Blühen bringen soll. Es ist eine bunte Abenteuergeschichte mit viel Musik und Tanz aus Armenien.

Weitere Informationen Das Stück "Rumpelstilzchen" feiert am 28. November Premiere im Zwickauer Gewandhaus.



Termine:

28. November, 16 Uhr

1. Dezember, 9.15 und 11.30 Uhr

2. Dezember, 9.15 und 11.30 Uhr

5. Dezember, 16 Uhr

6. Dezember, 9.15 und 11.30 Uhr

7. Dezember, 9.15 und 11.30 Uhr

8. Dezember, Dezember, 9.15 Uhr

9. Dezember, 9.15 und 11.30 Uhr

11. Dezember, 18 Uhr

12. Dezember, 16 Uhr

15. Dezember, 10 Uhr

16. Dezember, 9.15 und 11.30 Uhr

17. Dezember, 9.15 und 11.30 Uhr

21. Dezember, 9.15 Uhr

22. Dezember, 9.15 Uhr

23. Dezember, 11 Uhr

24. Dezember, 11 Uhr

25. Dezember, 16 Uhr



Puppentheater Zwickau

Das Zwickauer Puppentheater zeigt die Geschichte von "Schneewittchen und den sieben Zwergen". Bildrechte: Kultour Z.GmbH Schneewittchen ist auch eine Geschichte über Schönheit und Schönheitsidealen. Das Puppentheater Zwickau nimmt das Publikum mit auf die Reise von Schneewittchen, die versucht die Welt der Erwachsenen zu verstehen und die seltsamen Regeln ihrer Welt.

In "Dornröschen" am Puppentheater Zwickau legen sich auch die Puppen schlafen. Bildrechte: Kultour Z.GmbH Das Märchen "Dornröschen" handelt nicht nur vom Warten auf den Prinzen. Es geht auch darum, wie vorsichtig wir leben wollen. Im Königreich werden alle spitzen Gegenstände versteckt und die Prinzessin darf nichts machen, um sie vor einem Fluch zu bewahren – bis es ihr zu viel wird und selbst in den mysteriösen Turm geht. Monika Gerboc erzählt die bekannte Geschichte neu für die Bühne.

Regelmäßig lädt das Zwickauer Puppentheater auch die Allerkleinsten ins Theater, Kinder im Alter von ein bis drei Jahren. Die Kinder dürfen sich frei bewegen und müssen sich nicht zurückhalten. Im Dezember wird das "Brabbeltheater" mit weihnachtlichen Motiven gespielt.

Weitere Informationen "Schneewittchen & die 7 Zwerge" ist für Kinder ab 4 Jahren geeignet.



Termine:

21. November, 16 Uhr

23. November, 9.30 Uhr

24. November, 9.30 Uhr

25. November, 9.30 Uhr

28. November, 16 Uhr

30. November, 9 und 10.30 Uhr

1. Dezember, 9 und 10.30 Uhr

2. Dezember, 9 und 10.30 Uhr

3. Dezember, 9 und 10.30 Uhr

5. Dezember, 10 und 16 Uhr

7. Dezember, 14.30 Uhr

8. Dezember, 9.30 und 14.30 Uhr

9. Dezember, 9.30 und 17 Uhr

10. Dezember, 9.30 Uhr



Gastspiele im Theater Plauen:

12. Dezember, 15 Uhr

13. Dezember, 9.30 Uhr

14. Dezember, 9.30 Uhr

27. Dezmber, 15 Uhr

28. Dezember, 11 Uhr



Das Stück "Dornröschen" ist für Kinder ab 5 Jahren geeignet.



Termine:

15. Dezember, 9 und 10.30 Uhr

16. Dezember, 9 und 10.30 Uhr

20. Dezember, 9 und 10.30 Uhr

21. Dezember, 9 und 10.30 Uhr

22. Dezember, 10 Uhr

23. Dezember, 11 und 16 Uhr

29. Dezember, 11 Uhr



"Weihnachtsgebrabbel: ICH" dauert eine halbe Stunde



Termine:

19. Dezember, 10 und 16 Uhr

27. Dezember, 10 Uhr

28. Dezember, 10 Uhr

Schauspiel Leipzig

In "Arabella" muss eine Prinzessin den Märchenwald retten. Bildrechte: Rolf Arnold / Schauspiel Leipzig Alles geht im Märchenland geht seinen gewohnten Gang und die Märchen werden in üblicher Weise erzählt (unter anderem auf den Theaterbühnen). Doch alles gerät durcheinander, als der Märchenerzähler die Figur des Zauberers Rumburak erfindet, der zwischen der Märchenwelt und der Realität wechseln kann. Die Prinzessin des Märchenreichs und der Sohn des Erzählers müssen nun versuchen eine Katastrophe zu verhindern. Václav Vorlícek, Regisseur von "Drei Haselnüsse für Aschenbrödel" schuf die Serie bereits 1979. Stephan Beer hat in vergangenen Spielzeiten die Buchreihe von Alexander Wolkow über das Zauberland bearbeitet und bringt nun auch diese Serie auf die Bühne.

Die "DezemberLicht-Geschichten" erzählen von großen Gefühlen und kleinen Momenten. Georgette Dee bringt diese Geschichten mit großen Gesten auf die Bühnen. Ihre Chansons, bei denen sie von Terry Truck am Flügel begleitet wird, sind sowohl melancholisch als auch hoffnungsvoll.

Weitere Informationen Das Stück "Arabella oder Die Märchenbraut" ist eine Auftragsarbeit des Leipziger Schauspiels



Termine:

28. November, 15 Uhr

29. November, 10 Uhr

30. November, 9 Uhr

1. Dezember, 9 Uhr

2. Dezember, 9 und 11.30 Uhr

6. Dezember, 10 Uhr

7. Dezember, 9 Uhr

8. Dezember, 9 Uhr

9. Dezember, 9 und 11.30 Uhr

10 Dezember, 9 Uhr

12. Dezember, 18 Uhr

13. Dezember, 10 Uhr

14. Dezember, 9 und 11.30 Uhr

16. Dezember, 9 und 11.30 Uhr

17. Dezember, 9 Uhr

19. Dezember, 15 und 18 Uhr

20. Dezember, 10 Uhr

21. Dezember, 9 und 11.30 Uhr

22. Dezember, 9 Uhr

25. Dezember, 15 und 17.30 Uhr



Das Gastspiel "DezemberLicht-Geschichten" wird am 10. Dezember um 20 Uhr gezeigt.



Oper Leipzig

Es ist Winter und der junge Dichter Rodolfo friert in seinem Zimmer. Das Geld für das Kaminholz fehlt einfach. Dann lernt er seine Nachbarin Mimi kennen und lieben, die ihn jedoch bald wegen ihrer Krankheit verlässt. Doch an einem späteren Weihnachtsabend klopft sie wieder an die Tür ihres Geliebten. Peter Konwitschny inszenierte "La Bohème", den Klassiker von Giacomo Puccini, mit viel Gefühl unter einem überragenden Sternenhimmel. "La Bohème" ist eine ältere Inszenierung des Regisseurs Peter Konwitschny. Bildrechte: Tom Schulze

Alles scheint wunderbar für Clara an diesem Weihnachtsabend, an dem der unbekannte Onkel Drosselmeier der Familie einen Nussknacker schenkt. Dieses Geschenk lockt Clara in einen überraschenden Kampf und eine traumhafte Welt. Der Ballett-Klassiker von Peter Tschaikowski überzeugt seit Jahrzehnten. Der französische Choreograf Jean-Philippe Dury bringt die Geschichte mit großen Bildern auf die Bühne, die zwar frisch sind aber nicht modernistisch. Auch der Tanzstil orientiert sich vor allem am Bewegungsrepertoire des klassischen Balletts. Jean-Philippe Dury schuf große Bilder in seiner Interpretation des "Nussknackers". Bildrechte: Oper Leipzig/Ida Zenna

Wieder verlaufen sich "Hänsel und Gretel" im Märchenwald, in dem ihr Vater sie auf Drängen der Stiefmutter zurückgelassen hat. Birgit Eckenweber erzählt die beliebte Märchenoper von Engelbert Humperdinck mit bunten und verspielten Bildern – so wie es dieser Wald und diese Geschichte verdient. Birgit Eckenweber inszenierte eine bunte Version von "Hänsel und Gretel". Bildrechte: Ralf Martin Hentrich

Weitere Informationen "La Bohème" von Giacomo Puccini



Termine:

17. Dezember, 19.30 Uhr

26. Dezember, 18 Uhr



"Der Nussknacker" von Peter Tschaikowsky wurde von Jean-Philippe Dury neu choreografiert.



Termine:

15. Dezember, 19.30 Uhr

18. Dezember, 19 Uhr

21. Dezember, 19.30 Uhr

23. Dezember, 19.30 Uhr

25. Dezember, 18 Uhr

28. Dezember, 19.30 Uhr



"Hänsel und Gretel" von Engelbert Humperdinck



Termine:

1. Dezember, 18 Uhr

5. Dezember, 15 Uhr

6. Dezember, 11 Uhr

19. Dezember, 15 Uhr

Theater der Jungen Welt

Zwei ungeliebte Spielzeuge sehen durch das Fenster einem Kindergeburtstag zu, bis sie überraschend vom Fensterbrett gestoßen werden. Das ist der Beginn einer abenteuerlichen Reise. Der Erfolgsautor Roland Schimmelpfennig adaptierte in "Der Zinnsoldat und die Papiertänzerin" das Märchen von Hans-Christian Andersen, wobei er auch der sonst eher stummen Tänzerin eine Stimme und eine Geschichte gab.

Es ist ein Klassiker am Theater der Jungen Welt in Leipzig: Bereits seit 1992 wird das Stück "Über Bethlehem ein Stern" gespielt. Mit kleinen Puppen erzählt das Stück die bekannte Weihnachtsgeschichte aus der Bibel – Nur eben aus der Sicht das Sterns. Bereits seit den 90ern wird "Über Bethlehem ein Stern" in Leipzig gespielt. Bildrechte: Frank Schletter/Theater der jungen Welt Leipzig

Weitere Informationen "Der Zinnsoldat und die Papiertänzerin" von Roland Schimmelpfennig feiert am 27. November Premiere.



Termine:

27. November, 18 Uhr

29. November, 10.30 Uhr

30. November, 9 und 11 Uhr

4. Dezember, 16 Uhr

5. Dezember, 16 Uhr

6. Dezember, 9 und 11 Uhr

14. Dezember, 9 und 11 Uhr

15. Dezember, 9 und 11 Uhr

16. Dezember, 9 und 11 Uhr

17. Dezember, 9 und 11 Uhr

18. Dezember, 16 Uhr

19. Dezember, 16 Uhr

20. Dezember, 9 und 11 Uhr

28. Dezember, 11 und 16 Uhr

29. Dezember, 11 und 16 Uhr



"Über Bethlehem ein Stern" von Dietmar Müller



Termine:

22. Dezember, 10 und 18 Uhr

23. Dezember, 17.30 und 19 Uhr

24. Dezember, 11 Uhr

Volkstheater Bautzen

Für den jüngsten Sohn blieb nur der Kater– das "nur" dachte er sich und wurde überrascht. Denn aus dem Haustier wurde durch ein Paar speziell angefertigter Stiefel ein kluger Abenteurer. Annkatrin Weber erzählt die bekannte Geschichte mit Puppen und eindrucksvollen Bildern nach.

Seit einiger Zeit sorgen Wölfe wieder für Diskussionen in der Lausitz. Wenn das Zusammenleben von Wölfen und Schafen aber so harmonisch wäre wie in diesem Theaterstück, wäre das alles kein Problem. Zwar lockt der Wolf in "Ein Schaf fürs Leben" das unschuldige Nutztier mit den schlechtesten Hintergedanken aus dem Stall, doch am Ende genießt er die Zeit ebenso. Eine schöne Geschichte über Freundschaft, die mehrfach auf deutschen Theaterbühnen inszeniert wurde.

Weitere Informationen "Der gestiefelte Kater" nach den Brüdern Grimm



Termine:

25. und 26. Dezember jeweils um 16 Uhr im Burgtheater



"Ein Schaf fürs Leben" feiert am 21. November Premiere



Termine:



Landesbühnen Sachsen

Die kühle Aura der "Schneekönigin" zieht den Jungen Kay in ihre Bann und so entführt sie das Kind in ihr Eisreich. Seine Freundin Gerda macht sich also auf den Weg um Kay aus den Fängen der Schneekönigin und einem gefühlskalten Leben zu retten. Mit Worten und viel Tanz erzählt Choreografin Gundula Peuthert das Märchen auf der Bühne.

"Der kleine Muck" hatte nie ein leichtes Leben. Nach dem Tod seines Vaters soll er nun auch noch Schulden zurückzahlen. Dann findet er in der Wüste magische Pantoffeln, die ihn schnell wie der Wind laufen lässt. So bekommt er eine Stellung am Königshof und erlebt einige Abenteuer. So erzählt das Märchen auch von Habgier und dem Mut der vermeintlich Schwachen.

Es beginnt wie eine einfache Holzarbeit, doch dann wird die neue Puppe des Meisters Gepetto plötzlich lebendig. Auf der Suche nach Identität und Freiheit begibt sich "Pinocchio" auf eine weite Reise durch zahlreiche Gefahren. Noch heute stellt uns die Geschichte von Carlo Collodi, was Menschen ausmacht und wie sehr wir es selbst in der Hand haben. Auch in Radebeul werden die Puppen lebendig.

"Rudolph, the red nosed reindeer" oder "Here Comes Santa Claus" haben Ohrwurm-Qualitäten, die uns Weihnachten regelrecht herbeisehnen lassen. Der Chor der Landesbühnen singt die "Christmas Carols" aus den USA. Komplettiert wird das Konzert durch Improvisationen über Hits wie "Let It Snow" des Jazz-Pianisten Paul Bernewitz.

Wer wären "Hänsel und Gretel" heute? Diese Frage scheint sich Regisseur Tristan Braun für seine neue Inszenierung des Opern-Klassikers von Engelbert Humperdinck gestellt zu haben. Dafür haben sich Landesbühnen nicht für den gewohnten vollen Orchesterklang entschieden. Stattdessen wird Katharina Dickopf ein neues Arrangement von Andreas Nikolai Tarkmann dirigieren.

Weitere Informationen "Die Schneekönigin" nach Hans Christian Andersen in der Choreografie von Gundula Peuthert feierte am 19. September Premiere.



Termine:

27. November, 19.30 Uhr im Volkstheater Bautzen

10. Dezember, 19.30 Uhr im Volkstheater Bautzen

16. Dezember, 10 Uhr im Theater Radebeul

17. Dezember, 10 Uhr im Theater Radebeul

18. Dezember, 11 Uhr im Theater Radebeul

19. Dezember, 19.30 Uhr im Volkstheater Bautzen



"Der kleine Muck" von Manuel Schöbel nach Wilhelm Hauff feiert am 28. November Premiere.



Termine:

28. November, 16 Uhr im Kulturhaus Freital

30. November, 10 Uhr im Schloss Großhain

2. Dezember, 10 Uhr im Theater Radebeul

3. Dezember, 10 Uhr im Theater Radebeul

5. Dezember, 16 Uhr in der Neustadthalle

6. Dezember, 10 Uhr im Theater Radebeul

9. Dezember, 10 Uhr im Theater Radebeul

10. Dezember, 10 und 18 Uhr im Theater Radebeul

15. Dezember, 10 Uhr im Theater Meißen

16. Dezember, 10 Uhr im Theater Meißen

17. Dezember, 10 Uhr im Theater Meißen

18. Dezember, 11 Uhr im Theater Meißen

20. Dezember, 10 Uhr im Theater Radebeul

21. Dezember, 10 Uhr im Theater Radebeul



"Pinocchio" nach Carlo Collodi



Termine:

28. November, 11 Uhr in der Winzergenossenschaft Meißen

5. Dezember, 16 Uhr im Theater Radebeul

6. Dezember, 10 Uhr im Theater Radebeul

7. Dezember, 10 Uhr im Theater Radebeul

13. Dezember, 10 Uhr im Theater Radebeul

14. Dezember, 10 Uhr im Theater Radebeul

17. Dezember, 10 Uhr im Kulturhaus Freital

Die Inszenierung ist außerdem am 27. November, 11. und 18. Dezember jeweils ab 16 Uhr für 48 Stunden online verfügbar.



Chorkonzert "Christmas Wonderland"



Termine:

3. Dezember, 19.30 Uhr im Theater Meißen

4. Dezember, 19.30 Uhr im Theater Radebeul

19. Dezember, 18 Uhr im Schloss Großenhain



"Hänsel und Gretel" von Engelbert Humperdinck feiert am 3. Dezember Premiere.



Termine:

3. Dezember, 10 und 19.30 Uhr im König Albert Theater Bad Elster

8. Dezember, 10 Uhr im Theater Radebeul

9. Dezember, 10 Uhr im Theater Meißen

10. Dezember, 10 Uhr im Theater Meißen

12. Dezember, 10 Uhr im Theater Radebeul

14. Dezember, 10 Uhr im Theater Radebeul

15. Dezember, 10 Uhr im Theater Radebeul

22. Dezember, 10 Uhr im Theater Radebeul

23. Dezember, 11 und 15Uhr im Theater Radebeul

27. Dezember, 15 Uhr im Schloss Großenhain



Staatsschauspiel Dresden

Ein Sturm erfasst das Haus der jungen Dorothy und trägt sie in das wunderbare Land Oz. Gemeinsam mit ihren ungewöhnlichen Freunden macht sie sich auf den Weg, um den Zauberer der Smaragdenstadt um Hilfe zu bitten. Christina Rast hat die bekannte Geschichte von Lyman Frank Baum für die Dresdner Schauspielbühne bearbeitet und entwicklt für ihre Inszenierung strahlende und anspielungsreiche Bilder. Christina Rast inszenierte "Der Zauberer von Oz" in Dresden. Bildrechte: Staatsschauspiel Dresden/Sebastian Hoppe

Was macht Weihnachtsfreude aus? Dieser Frage ging Charles Dickens in seiner Geschichte "A Christmas Carol" nach: Der Geschäftsmann Ebenezer Scrooge denkt nur an Geld und will weder seinen Angestellten noch seiner Familie etwas gönnen. Das Schicksal schickt ihn auf eine Reise durch die Zeit. Das Dresdner Staatsschauspiel präsentiert den Klassiker als szenische Lesung mit Musik.

Weitere Informationen "Der Zauberer von Oz" nach Lyman Frank Baum feierte am 6. November Premiere.



Termine:

17. November, 11 Uhr

24. November, 9.30 Uhr

25. November, 9.30 Uhr

26. November, 10.30 Uhr

28. November, 16 Uhr

29. November, 9.30 und 12.30 Uhr

30. November, 9.30 und 19.30 Uhr

1. Dezember, 16 Uhr

2. Dezember, 10.30 Uhr

3. Dezember, 10.30 Uhr

5. Dezember, 10.30 und 15 Uhr

12. Dezember, 10.30 und 15 Uhr

26. Dezember, 10.30 und 15 Uhr



Szenische Lesung von "A Christmas Carol – Ein Weihnachtslied" von Charles Dickens



Termine:

13. Dezember, 20 Uhr

23. Dezember, 19.30 Uhr

Semperoper

Dieses Jahr feiert die Dresdner Choreografie zu Tschaikowskis Klassiker "Der Nussknacker" sein zehnjähriges Jubiläum. Aaron S. Watkin und Jason Beechey wollten vor allem die Weihnachtsstimmung, die auch der russische Komponist besonders schätzte, auf die Bühne bringen – unter anderem mit Buden des Dresdner Striezelmarktes. Auf der Bühne tanzen Semperoper Ballett gemeinsam mit Studierenden der Palucca-Schule in klassischem Stil. Onkel Drosselmeier schenkt einen Nussknacker auf der Bühne der Semperoper. Bildrechte: Semperoper Dresden/Ian Whalen

Der Wald, in dem sich Hänsel und Gretel verirren, ist bei Katharina Thalbachs Inszenierung an der Dresdner Semperoper ein vielbevölkerter Märchenwald, in dem auch Rotkäppchen, Schneewittchen und die Sieben Zwerge unterwegs sind. Mit viel Spielfreude und der bekannten Musik von Engelbert Humperdinck werden Kinder wie Erwachsene ins Reich der Oper gelockt. Iulia Maria Dan, Sabine Brohm und Christina Bock in "Hänsel und Gretel" an der Semperoper Bildrechte: Semperoper Dresden/Klaus Gigga

"La Cenerentola" gehört zu den beliebtesten Opern von Giacchino Rossini und erzählt die bekannte Geschichte um das Aschenputtel und ihren Prinzen. Damiano Michieletto versetzt die Handlung in ein Heute in einem modernistischen Luxushaus in Bauhaus-Ästhetik und mit Aschenputtel in einem Trainingsanzug. So wird das Stück zu einem Märchen mit Sozialkritik.

Seit 1983 wird an der Semperoper die Christine Mielitz' Inszenierung von Puccinis "La Bohème" gepflegt. Der italienische Opernkomponist fing in seinem Werk die Stimmung der Pariser Künstler-Avantgarde ein, mit Lust und Freude, mit Armut und Leid. Es ist eine zutiefst menschliche Geschichte, die in Dresden mit opulenter Ausstattung erzählt wird.

Weitere Informationen "Der Nussknacker" von Peter Tschaikowsky



Termine:

22. November, 19 Uhr

23. November, 19 Uhr

24. November, 19 Uhr

1. Dezember, 19 Uhr

4. Dezember, 14 und 18 Uhr

7. Dezember, 19 Uhr

10. Dezember, 19 Uhr



"Hänsel und Gretel" von Engelbert Humperdinck



Termine:

3. Dezember, 19 Uhr

5. Dezember, 14 und 18 Uhr

8. Dezember, 19 Uhr

25. Dezember, 14 und 18 Uhr



"La Cenerentola" von Giacchino Rossini feierte am 6. November Premiere.



Termine:

18. November, 19 Uhr

15. Dezember, 19 Uhr

17. Dezember, 19 Uhr

19. Dezember, 19 Uhr



"La Bohème" von Giacomo Puccini



Termine:

19. November, 19 Uhr

25. November, 19 Uhr

27. November, 19.30 Uhr

2. Dezember, 19 Uhr

6. Dezember, 19 Uhr

18. Dezember, 19 Uhr



Theater der jungen Generation

Seit langem hat sich das Paar vergeblich ein Kind gewünscht. Doch eines Tages schlüpft aus einer Blume ein Mädchen, das wegen seiner Größe von allen nur "Däumelinchen" genannt wird. Am Theater der jungen Generation wird Andersens Märchen emotional erzählt: Eine Schauspielerin übernimmt die Rolle des Däumelinchens und begegnet mehreren tierischen Begleitern in Form von fantastisch gespielten Puppen.

Der Gänsebraten gehört in vielen Familien zur festen Weihnachtstradition. Die Geschichte "Weihnachtsgans Auguste" von Friedrich Wolf hinterfragt diese Tradition und erzählt, wie aus einem Festessen ein guter Freund wird. Nils Zapfe weitet die Erzählung auf der Bühne aus, denn der Sänger Löwenhaupt lebt mit seiner Familie auf einem öffentlichen Platz und wird als Dieb verdächtigt, nachdem er die Gans, die von einem Laster gefallen ist mit nach Hause nimmt. Die Frage nach Traditionen und Essgewohnheiten bekommt so noch mehr Dringlichkeit.

Der Engel kam in der Weihnachtsgeschichte zuerst zu den Hirten aufs Feld – das wird in Predigten gerne betont. "Das letzte Schaf" erzählt die Weihnachtsgeschichte aus der Sicht der Schafsherde, die das angekündigte Wunder selbst sehen wollen. Ulrich Hub erzählt in der Bühnenadaption seines eigenen Kinderbuchs von Gemeinschaft und Nächstenliebe.

Weitere Informationen "Däumelinchen" nach Hans Christian Andersen



Termine:

18. Dezember, 16 Uhr

20. Dezember, 10 Uhr

21. Dezember, 10 Uhr

22. Dezember, 10 Uhr

26. Dezember, 16 Uhr

27. Dezember, 10 Uhr

28. Dezember, 10 Uhr

29. Dezember, 10 Uhr

31. Dezember, 11 und 16 Uhr



"Die gestohlene Weihnachtsgans Auguste" nach Friedrich Wolf feiert am 20. November Premiere.



Termine:

20. November, 16 Uhr

23. November, 10 Uhr

24. November, 10 Uhr

25. November, 10 Uhr

26. November, 10 Uhr

27. November, 16 Uhr

28. November, 16 Uhr

30. November, 10 Uhr

1. Dezember, 10 Uhr

2. Dezember, 10 Uhr

3. Dezember, 10 und 18 Uhr

4. Dezember, 16 Uhr

5. Dezember, 11 und 16 Uhr

7. Dezember, 10 Uhr

8. Dezember, 10 Uhr

9. Dezember, 10 Uhr

10. Dezember, 10 und 18 Uhr

11. Dezember, 16 Uhr

12. Dezember, 11 und 16 Uhr

14. Dezember, 10 Uhr

15. Dezember, 10 Uhr

16. Dezember, 10 Uhr

17. Dezember, 10 und 18 Uhr

18. Dezember, 16 Uhr

19. Dezember, 11 und 16 Uhr

20. Dezember, 10 Uhr

21. Dezember, 10 Uhr

22. Dezember, 10 Uhr

26. Dezember, 16 Uhr

27. Dezember, 16 Uhr

28. Dezember, 16 Uhr

29. Dezember, 10 Uhr

31. Dezember, 18 Uhr



"Das letzte Schaf" von Ulrich Hub



Termine:

9. Dezember, 10 Uhr

10. Dezember, 10 Uhr

11. Dezember, 18 Uhr

12. Dezember, 16 Uhr

14. Dezember, 10 Uhr

15. Dezember, 10 Uhr

16. Dezember, 10 Uhr

18. Dezember, 16 Uhr

19. Dezember, 11 Uhr

20. Dezember, 10 Uhr

21. Dezember, 10 Uhr

22. Dezember, 10 Uhr

23. Dezember, 10 Uhr

29. Dezember, 16 Uhr

30. Dezember, 16 Uhr

31. Dezember, 23 Uhr

Staatsoperette

Das Märchen um Aschenputtel, Aschenbrödel oder Cinderella erfreut sich in der gesamten westlichen Welt großer Beliebtheit. Auch auf dem Broadway hat es daher schnell einen Platz gefunden. Die Größen des Genres, Richard Rodgers und Oscar Hammerstein II, haben deswegen eine eigene Version entwickelt – die immer noch näher an unserer Welt ist und in einer Revolution gipfelt.