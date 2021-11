"Eine Woche voller Samstage" von Paul Maar

Termine:

23. November, 8.30 und 10.30 in der Phönix Theaterwelt Lutherstadt Wittenberg

24. November, 8.30 und 10.30 in der Phönix Theaterwelt Lutherstadt Wittenberg

28. November, 15 Uhr im Kulturzentrum Rathenow

29. November, 10 Uhr im Kulturzentrum Rathenow

6. Dezember, 8.30 und 11 Uhr im Kulturhaus Salzwedel

7. Dezember, 8.30 und 11 Uhr im Kulturhaus Salzwedel

12. Dezember, 14 und 16 Uhr in Stendal

24. Dezember, 10.30 Uhr in Stendal

25. Dezember, 15 Uhr in Stendal



"Josef und Maria" von Peter Turrini feierte am 23. Oktober Premiere

Termine:

20. und 25. November,

8., 10., 14., 15., 17. und 18. Dezember jeweils um 19.30

19. Dezember um 18 Uhr



"Der kleine Rabe Socke" von Nele Moost

Termine:

28. November, 15 Uhr im TPZ

26. Dezember im TPZ