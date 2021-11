Die Inszenierung "Dornröschen" feierte am 6. November Premiere in Zittau

Termine in Zittau:

16. November, 10 Uhr

18. November, 10 Uhr

19. November, 10 Uhr

23. November, 10 Uhr

24. November, 10 Uhr

25. November, 10 Uhr

26. November, 10 Uhr

27. November, 15 Uhr

27. November, 19.30 Uhr

14. Dezember, 10 Uhr

15. Dezember, 10 Uhr

15. Dezember, 12 Uhr

16. Dezember, 10 Uhr

17. Dezember, 10 Uhr

17. Dezember, 19.30 Uhr

18. Dezember, 15 Uhr

18. Dezember, 18 Uhr

19. Dezember, 15 Uhr

21. Dezember, 09 Uhr

22. Dezember, 09 Uhr

23. Dezember, 15 Uhr

23. Dezember, 18 Uhr

24. Dezember, 11 Uhr

26. Dezember, 15 Uhr

26. Dezember, 18 Uhr

29. Dezember, 18 Uhr



Termine in Görlitz:

02. Dezember, 09 Uhr

03. Dezember, 09 Uhr

04. Dezember, 15 Uhr

04. Dezember, 18 Uhr

05. Dezember, 15 Uhr

05. Dezember, 18 Uhr

07. Dezember, 09 Uhr

07. Dezember, 12 Uhr

08. Dezember, 12 Uhr

jeweils im Görlitzer Theater



Das Weihnachtskonzert hat das Motto "Das schreib dir in dein Herze"

Termine:

4. Dezember, 19 Uhr in der Lausitzhalle in Hoyerswerda

5. Dezember, 15.30 und 19 Uhr im Lichtsaal Telux in Weißwasser

8. Dezember, 15 und 19.30 Uhr im Theater Zittau

10. Dezember, 15 und 19.30 Uhr im Theater Zittau

11. Dezember, 15 und 19.30 Uhr im Theater Zittau

12. Dezember, 15 und 19.30 Uhr im Theater Zittau

15. Dezember, 19 Uhr im Stadttheater Kamenz

18. Dezember, 15 und 19.30 Uhr im Theater Görlitz

19. Dezember, 15 und 19 Uhr im Theater Görlitz

21. Dezember, 15 und 19.30 Uhr im Theater Görlitz

22. Dezember, 15 und 19.30 Uhr im Theater Görlitz

23. Dezember, 15 und 19.30 Uhr im Theater Görlitz



Das Tanztheater "Das kleine Mädchen mit den Schwefelhölzern" wird in Görlitz aufgeführt

Termine:

10. Dezember, 19.30 Uhr

12. Dezember, 17 Uhr



"Der Nussknacker" ist ein Gastspiel des Nordböhmischen "Elbe Balletts" Ústi nad Labem

Termine:

28. Dezember, 15 und 19.30 Uhr