Theater Nordhausen

Käthchens Vater hat das Gerücht in die Welt gesetzt, dass sie aus Stroh Gold spinnen könne. Der König hört das und will so seine Schatzkammer auffüllen. Käthchen verzweifelt schon fast, als das "Rumpelstilzchen" auftaucht und ihr hilft – gegen einen hohen Preis. Irene Budischowsky erzählt das Grimm-Märchen mit mehr Wendungen und einer heutigen Sprache. "Rumpelstilzchen" wird in Nordhausen, Saalfeld und Rudolstadt gespielt. Bildrechte: Friederike Lüdde

Der chinesische Kaiser scheint der Einzige zu sein, der den betörenden Gesang der Nachtigall noch nicht gehört hat. Also lässt er sie einfangen und in einen goldenen Käfig stecken. Hans Christian Andersen erzählt in "Die chinesische Nachtigall" über die Bedeutung von Freiheit und die Macht der Musik. Das Märchenstück "Die chinesische Nachtigall" feiert die Musik. Bildrechte: Theater Nordhausen.