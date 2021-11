Theater Altenburg-Gera

Der Opernchor des Theater Altenburg-Gera singt in ihrem Adventskonzert sowohl beliebte Weihnachtsmelodien als auch unbekanntere Chorlieder und Motetten unter anderem von Bach, Praetorius und Max Reger. Dabei werden sie unterstützt von Benjamin Stielau an der Orgel. Der Opernchor des Theaters Altenburg-Gera hat ein eigenen Programm zur Weihnachtszeit vorbereitet. Bildrechte: Theater Altenburg Gera/Ronny Risko

Vor Jahren wurde der Prinz in ein Monster verwandelt und kann nur von der Liebe einer Frau erlöst werden. Deswegen zwingt er einen alten Mann, seine Tochter bei ihm wohnen zu lassen. In der Fassung von Katie Mitchell und Lucy Kirkwood wird die Geschichte von zwei Figuren erzählt, die ihre eigene Liebesgeschichte erleben. Stefan Wey lässt die Erzähler in bunten Farben auftreten, während die Geschichte des Biests als Schattenspiel gezeigt wird.

Weitere Informationen Adventskonzert des Opernchores



Termine:

4. Dezember, 19.30 Uhr im Theater Gera

5. Dezember, 16 Uhr im Theater Altenburg

12. Dezember, 18 Uhr im Theater Gera



"Die Schöne und das Biest" von Lucy Kirkwood und Katie Mitchell nach dem französischen Märchen



Termine:

28. November, 16 Uhr

30. November, 10 Uhr

1. Dezember, 10 Uhr

2. Dezember, 10 Uhr

4. Dezember, 15 Uhr

5. Dezember, 15 Uhr





Theater Rudolstadt

Weihnachten bedeutet Stress mit Firmenfeiern und Einkaufstouren, aber auch Besinnung mit Liedern und Gedichten. Das Rudolstädter Ensemble hat sich auf Letzteres gestützt und einen Abend voller Musik und Texten zusammengestellt.

Der französische Hof ist wohl vielen als ein Ort von Prunk und rauschenden Festen bekannt. Auch zu Weihnachten ließ es sich Ludwig XIV. nicht nehmen, in der Adventszeit besonders viele Konzert zu geben. Die Thüringer Symphoniker spielen in ihrem Weihnachtskonzert Stücke von Lully, Rameau und Charpentier. Ergänzt wird die Musik mit Texten von Elisabeth Charlotte von Orléans und Königin Marie-Antoinette über das Leben am Hof von Versailles. Die Thüringer Symphoniker spielen französiche Kompositionen. Bildrechte: Peter Scholz

Weitere Informationen Das Programm "Die Nacht der Nächte" feiert am 5. Dezember Premiere.



Termine:

5. Dezember, 15 Uhr

9. Dezember, 18 Uhr

19. Dezember, 18 Uhr



Weihnachtskonzert "Am Hofe des Königs – Weihnachten in Versailles"



Termine:

4. Dezember, 19.30 Uhr

5. Dezember, 17 Uhr

10. Dezember, 19.30 Uhr

11. Dezember, 19.30 Uhr

17. Dezember, 19.30 Uhr

23. Dezember, 19.30 Uhr

25. Dezember, 17 Uhr

26. Dezember, 17 Uhr

Staatstheater Meiningen

Es ist Winter und der junge Dichter Rodolfo friert in seinem Zimmer. Das Geld für das Kaminholz fehlt einfach. Dann lernt er seine Nachbarin Mimi kennen und lieben, die ihn jedoch bald wegen ihrer Krankheit verlässt. Doch an einem späteren Weihnachtsabend klopft sie wieder an die Tür ihres Geliebten. Mit Markus Lüpertz inszeniert in Meiningen selbst ein bildender Künstler den Klassiker "La Bohème" von Giacomo Puccini.

"Das Katzenhaus" erzählt von Güte und Vergebung. Katzenfürstin Koschka hatte zwei Waisenkinder an der Tür abgewiesen, bevor sie ein großes Fest für ihre reichen Freunde gibt. Doch als ihr Haus abbrennt, sind es nicht die angeblichen Freunde die helfen, sondern die beiden Waisen.

Der Märchenfilm "Drei Haselnüsse für Aschenbrödel" gehört zu Weihnachten, wie Lebkuchen. In verschiedenen Kostümen begegnet die verwaiste und von ihrer Mutter schikanierte Frau dem Prinzen immer wieder, der sich spätestens bei einem Ball in das Aschenbrödel verliebt. Gabriele Gillert bringt die Geschichte auf die Meininger Bühne – natürlich mit der berühmten Musik von Karel Svoboda. In Anlehnung an den Film wird "Drei Haselnüssen für Aschenbrödel" am Staatstheater Meinigen gespielt. Bildrechte: Theater Meiningen/Marie Liebig

Weitere Informationen "La Bohème" von Giacomo Puccini feiert am 10. Dezember Premiere.



Termine:

10. Dezember, 19.30 Uhr

12. Dezember, 15 Uhr

25. Dezember, 18 Uhr

6. Januar, 19.30 Uhr



"Das Katzenhaus" nach dem Kinderbuch von Samuil Marschak



Termine:

25. Dezember, 15 Uhr



"Drei Haselnüsse für Aschenbrödel" nach dem Film von Václav Vorlícek und František Pavlícek feiert am 20. November Premiere.



Termine:

20. November, 18 Uhr

23. November, 9 und 11.30 Uhr

24. November, 9 und 11.30 Uhr

5. Dezember, 14 und 17 Uhr

6. Dezember, 9 und 11.30 Uhr

13. Dezember, 9 und 11.30 Uhr

14. Dezember, 9 und 11.30 Uhr

15. Dezember, 10 Uhr

16. Dezember, 9 und 11.30 Uhr

17. Dezember, 10 Uhr

18. Dezember, 11 Uhr

20. Dezember, 9 und 11.30 Uhr

21. Dezember, 9 und 11.30 Uhr

22. Dezember, 9 und 11.30 Uhr

26. Dezember, 10 Uhr

27. Dezember, 14 und 17 Uhr

28. Dezember, 10 Uhr

2. Januar, 14 und 17 Uhr

Theater Nordhausen

Käthchens Vater hat das Gerücht in die Welt gesetzt, dass sie aus Stroh Gold spinnen könne. Der König hört das und will so seine Schatzkammer auffüllen. Käthchen verzweifelt schon, als das "Rumpelstilzchen" auftaucht und ihr hilft – gegen einen hohen Preis. Irene Budischowsky erzählt das Grimm-Märchen mit mehr Wendungen und einer heutigen Sprache. "Rumpelstilzchen" wird in Nordhausen, Saalfeld und Rudolstadt gespielt. Bildrechte: Friederike Lüdde

Der chinesische Kaiser scheint der einzige zu sein, der den betörenden Gesang der Nachtigall noch nicht gehört hat. Also lässt er sie einfangen und in einen goldenen Käfig stecken. Hans Christian Andersen erzählt in "Die chinesische Nachtigall" über die Bedeutung von Freiheit und der Macht der Musik. Das Märchenstück "Die chinesische Nachtigall" feiert die Musik. Bildrechte: Theater Nordhausen.

Phil und Tracey treffen sich beim Kauf eines Weihnachtsbaums in New York. Doch es nur noch ein Baum übrig und so müssen die beiden entscheiden, wer ihn kaufen darf: der Familienvater, der von seiner Frau verlassen wurde, oder die Frau, die auf eine neue Liebesbeziehung hofft. Die Musical-Revue "A New York Christmas" soll mit amerikanischen Weihnachtsliedern und Musical-Hits sowie einem Happy End überzeugen.

Weitere Informationen "Rumpelstilzchen" von Irene Budischowsky nach den Brüdern Grimm feierte am 9. November Premiere.



Termine:

17. November, 9 und 11 Uhr in Saalfeld

18. November, 9 und 11 Uhr in Saalfeld

28. November, 17 Uhr im Rudolstädter Theater

29. November, 9 und 11 Uhr im Rudolstädter Theater

1. Dezember, 9 und 11 Uhr im Rudolstädter Theater

2. Dezember, 9 und 11 Uhr im Rudolstädter Theater

3. Dezember, 9 und 11 Uhr im Rudolstädter Theater

7. Dezember, 9 und 11 Uhr im Theater Nordhausen

8. Dezember, 9 und 11 Uhr im Theater Nordhausen

9. Dezember, 9 und 11 Uhr im Theater Nordhausen

10. Dezember, 9 und 11 Uhr im Theater Nordhausen

11. Dezember, 10 und 12 Uhr im Theater Nordhausen

13. Dezember, 9 und 11 Uhr im Rudolstädter Theater

14. Dezember, 9 und 11 Uhr im Rudolstädter Theater

15. Dezember, 9 und 11 Uhr im Rudolstädter Theater

16. Dezember, 9 und 11 Uhr im Rudolstädter Theater

17. Dezember, 9 Uhr im Rudolstädter Theater

19. Dezember, 15 Uhr im Rudolstädter Theater

20. Dezember, 9 und 11 Uhr im Rudolstädter Theater

21. Dezember, 9 und 11 Uhr im Rudolstädter Theater

22. Dezember, 9 und 11 Uhr im Rudolstädter Theater

26. Dezember, 15 und 17 Uhr im Rudolstädter Theater

"Die chinesische Nachtigall oder Die Macht der Musik" von Annette Geller und Gudrun Skupin nach Hans Christian Andersen



Termine:

6. Dezember, 10 Uhr

13. Dezember, 9 und 10.30 Uhr



Die Musical-Revue "A New York Christmas" feiert am 3. Dezember Premiere.



Termine:

3. Dezember, 19.30 Uhr

4. Dezember, 15 und 19.30 Uhr

5. Dezember, 18 Uhr

19. Dezember, 18 Uhr

20. Dezember, 19.30 Uhr

21. Dezember, 19.30 Uhr

22. Dezember, 19.30 Uhr

23. Dezember, 19.30 Uhr

26. Dezember, 19.30 Uhr

27. Dezember, 19.30 Uhr

28. Dezember, 19.30 Uhr

29. Dezember, 19.30 Uhr

Landestheater Eisenach

"Bambi" lernt gerade nich auf unsicheren Beinen durch die Welt zu staksen, als ein Jäger seine Mutter erschießt. Plötzlich steht Bambi allein da. Zwar bieten die Tiere des Waldes immer wieder Hilfe an, aber oft auch nur, um sich selbst etwas Gutes zu tun. Erst mit seiner Rehfreundin Faline gelingt es die Gesellschaft langsam zu verändern.