Auch Weihnachtsmenschen können nicht einfach machen, was sie wollen. In der EU müssen sie sich an Regeln, Gesetze und Vorschriften halten. Dafür bietet die Agentur für Arbeit jedes Jahr einen Kurs an. Doch in diesem Jahr übernimmt das Ganze ein neuer Seminarleiter – ein Beamter, wie wir ihn uns alle vorstellen. Das Theater der Altmark zeigt die neue Komödie von Stefan Eckel nicht nur in Stendal, sondern an einem Tag auch im Kloster Jerichow.