Bildrechte: Anhaltisches Theater Dessau / Claudia Heysel

Märchenhaft Weihnachten in Sachsen-Anhalt: Stücke am Theater, für die es noch Tickets gibt

13. Dezember 2023, 10:53 Uhr

Lust auf einen Theaterbesuch mit der ganzen Familie im Advent? Die Bühnen in Sachsen-Anhalt bieten beliebte Märchen und weihnachtliche Klassiker: In Dessau tanzt Klara mit Tschaikowskys "Nussknacker". In Halle gibt es viel Puppentheater. In Magdeburg spukt es im brandneuen Weihnachtsstück, und in Naumburg gibt es ein Märchen über Glück. Doch Tickets für Weihnachtstheater sind schnell ausverkauft! Das sind unsere Tipps mit den Service-Infos, wo es noch Karten gibt.