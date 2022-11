"In den alten Zeiten, wo das Wünschen noch geholfen hat, lebte ein König, dessen Töchter waren alle schön; aber die jüngste war so schön, dass die Sonne selber, die doch so vieles gesehen hat, sich verwunderte, sooft sie ihr ins Gesicht schien", so verheißungsvoll beginnt das Märchen, in dem die schönste Prinzessin sich zunächst doch sehr kaltherzig zeigt. Das Nordharzer Städtebundtheater hat nicht einfach das Märchen umgesetzt, sondern ein vergnügliches Familienballett daraus gemacht. Zu sehen ist die einstündige Aufführung im Großen Haus in Halberstadt, mit einem übermütigen Ensemble!