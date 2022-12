Tipps und Ticketinfos Advent und Weihnachten 2022: Das bieten die Bühnen in Sachsen-Anhalt für Familien

Hauptinhalt

Für viele Familien gehört der Theaterbesuch im Advent dazu. Was die Bühnen in Sachsen-Anhalt bieten? "Alice im Wunderland" als Märchenballett in Halle beispielsweise, in Magdeburg feiert "Die Schneekönigin" sehr frei nach Andersen Premiere und "Der Froschkönig" lernt in Halberstadt das Tanzen. Schließlich ist Weihnachten die Zeit der Wunder. Hier finden Sie 12 Tipps für Kurzentschlossene, mit Ticketinfo und Informationen zu den Stücken.