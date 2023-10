"Die Bremer Stadtmusikanten"

Märchen nach den Gebrüdern Grimm



Adresse:

Theater Zittau

Theaterring 12

02763 Zittau



Termine:

Samstag, 11. November 2023, 18 Uhr (Premiere)

Freitag, 17. November 2023, 19:30 Uhr

Montag, 20. November 2023, 9 Uhr (Restkarten an der Theaterkasse)

Dienstag, 21. November 2023, 9 Uhr (Restkarten an der Theaterkasse)

Samstag, 25. November 2023, 19:30 Uhr

Sonntag, 26. November 2023, 15 Uhr

Dienstag, 28. November 2023, 9 Uhr (Restkarten an der Theaterkasse)

Mittwoch, 29. November 2023, 9 Uhr (Restkarten an der Theaterkasse)

Donnerstag, 30. November 2023, 9 Uhr (Restkarten an der Theaterkasse)

Freitag, 1. Dezember 2023, 9 Uhr (Restkarten an der Theaterkasse)

Dienstag, 12. Dezember 2023, 9 Uhr (Restkarten an der Theaterkasse)

Mittwoch, 13. Dezember 2023, 9 Uhr (Restkarten an der Theaterkasse)

Donnerstag, 14. Dezember 2023, 9 Uhr (Restkarten an der Theaterkasse)

Freitag, 15. Dezember 2023, 19:30 Uhr

Sonntag, 17. Dezember 2023, 15 Uhr

Dienstag, 19. Dezember 2023, 9 Uhr (Restkarten an der Theaterkasse)

Mittwoch, 20. Dezember 2023, 9 Uhr (Restkarten an der Theaterkasse)

Donnerstag, 21. Dezember 2023, 9 Uhr und 11 Uhr (Restkarten an der Theaterkasse)

Samstag, 23. Dezember 2023, 14 Uhr und 18 Uhr

Sonntag, 24. Dezember 2023, 11 Uhr

Mittwoch, 27. Dezember 2023, 18 Uhr

Donnerstag, 28. Dezember 2023, 15 Uhr



Adresse:

Theater Görlitz

Demianiplatz 2

02826 Görlitz



Termine:

Mittwoch, 6. Dezember 2023, 9:30 Uhr (Restkarten an der Theaterkasse)

Donnerstag, 7. Dezember 2023, 9:30 Uhr (Restkarten an der Theaterkasse)

Freitag, 8. Dezember 2023, 9:30 Uhr (Restkarten an der Theaterkasse)

Samstag, 9. Dezember 2023, 15 Uhr und 18 Uhr

Sonntag, 10. Dezember 2023, 15 Uhr und 18 Uhr