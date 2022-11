Mal nicht als großes Ballett, sondern als kleines musikalisches Stück inszeniert das Eduard-von-Winterstein-Theater die Geschichte frei nach E.T.A. Hoffmann: Marie muss noch einmal hinauf auf den Dachboden. Ihre Kinder haben die Weihnachtsdeko schon gefunden. Bis auf den Nussknacker, der aber auf keinen Fall fehlen darf. Auf der Suche erinnert sich Marie an einen Weihnachtsabend vor langer Zeit, als ihr gefährliche Mäuse, tapfere Zinnsoldaten und all möglichen anderen fantastischen Figuren im Traum erschienen. Erzählerin Asia Schreiter und drei Musiker entführen das Publikum mit Tschaikowski ins Reich der Zuckerfee.



Am 18. Dezember wird das Stück als relaxed performance aufgeführt. So bleiben die Lichter während der Vorstellung an und die Türen offen, für die Gäste gibt es bei Bedarf einen Rückzugsraum in der Studiobühne.