Plötzlich war alles anders: Ein Sturm erfasst das Mädchen Dorothy und verschlägt sie in ein ungewöhnliches Land. In Oz trifft sie ungewöhnliche Freunde, die ihr helfen, den Weg nach Hause zu finden. "Der Zauberer von Oz" von Lyman Frank Baum ist ein Kinderbuch-Klassiker, der am Dresdner Staatsschauspiel für die Bühne adaptiert wird. "Die abenteuerliche Reise der vier Freunde in dieser unglaublichen Welt ist eine große Geschichte über innere Stärke, den Glauben an sich selbst und die unbändige Kraft der Freundschaft", heißt es auf der Seite das Staatsschauspiels. Die Produktion sollte eigentlich im November als Weihnachtsmärchen Premiere feiern. Nun bleibt vorerst nur die Aufnahme der Generalprobe.

Szene aus "Der Zauberer von Oz" am Staatsschauspiel Dresden Bildrechte: Staatsschauspiel Dresden/Sebastian Hoppe