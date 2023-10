Bildrechte: Carola Hölting

In Sachsen, Sachsen-Anhalt, Thüringen Weihnachten: Wer ins Theater gehen will, muss sich jetzt um Tickets kümmern

27. Oktober 2023, 10:49 Uhr

Weihnachten ist die Zeit der Wunder – die Theater in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen erzählen davon in Stücken für die ganze Familie: Zum Beispiel in der Kinderoper "Hänsel und Gretel", im Ballett "Der Nussknacker" und auch in dem beliebten Stück "Der satanarchäolügenialkohöllische Wunschpunsch" von Michael Ende. Das sind unsere Tipps für Aufführungen an den Bühnen im Advent und zu Weihnachten 2023, mit allen wichtigen Infos zu den Stücken und Tickets. Aber wer mit der Familie zu Weihnachten ins Theater will, muss sich schnell um Tickets kümmern.