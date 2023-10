Mit Märchen und Humor Theater zu Weihnachten: Für diese Stücke in Thüringen gibt es noch Tickets

Hauptinhalt

Der Advent und Weihnachten sind eine schöne Zeit, um mit der Familie mal wieder ins Theater zu gehen. Und in den Spielplänen ist für jeden etwas dabei. Aber Achtung: Tickets sind schnell vergriffen! In Erfurt und Weimar gibt es zum Beispiel Dickens' Weihnachtsgeschichte, in Rudolstadt und Eisenach wird "Des Kaisers neue Kleider" zeitgemäß erzählt, in Altenburg und Meinigen werden frische Märchen gezeigt, und in Gera erwartet Sie der "Nussknacker" als Ballett. Für welche Theaterstücke es noch Tickets gibt, erfahren Sie hier.